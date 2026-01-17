Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Sää jatkuu vaihtelevana − hankalien kelien jälkeen on tiedossa seesteistä talvisäätä
Tilaajalle | Kaikille sopivaa mallia töiden järjestämiseen ei ole olemassa − asiantuntijat kertovat, mitä siinä kannattaa silti ottaa huomioon