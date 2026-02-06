Motokuljettajan soveltuvuuskoe yllätti myönteisestiMerkittävä syy suurempiin hakijamääriin olivat kokeen antamat lisäpisteet.
Vastoin oletettua uhkakuvaa metsäkoneen kuljettajakoulutuksen soveltuvuuskoe ei vähentänyt koulutukseen hakijoita. Itse asiassa hakupaine ja ensisijaisten hakijoiden määrät koetta käyttäneisiin oppilaitoksiin kasvoivat toisena ja kolmantena pilotointivuotena, kertoo Suomen suurimpiin yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjiin kuuluva TTS tiedotteessa.
Merkittävä syy hakijamäärien kasvuun oli soveltuvuuskokeella valituksi tulleille opiskelijoille kokeen antamat 1–10 lisäpistettä. Kyselyn mukaan niillä haluttiin varmistaa opintoihin pääsy. Kokeen sisältö oli myös jo vuonna 2023 alkaneen pilotoinnin seurauksena tullut tunnetuksi ja siihen harjoiteltiin.
Yhteisvalinnoissa 2023–2025 soveltuvuuskokeen piirissä oli 1 962 hakijaa, joista 1 202 kutsuttiin kokeeseen. Osallistuneista 500 tuli valituksi ja 495 otti opiskelupaikan vastaan (99 %).
Metsäkoneen kuljettajaopintoihin kiinnittyneiden osuus oli soveltuvuuskokeella yhteisvalinnassa 2025 valituksi tulleilla 9,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ilman koetta valituilla.
Metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskokeella on osoitettu voitavan luotettavasti tunnistaa hakijan motivoituneisuus metsäkonealasta ja kuljettajan ammatista. Testeillä voitiin myös selvittää, onko hakijalla ammatissa tarvittavat riittävät päättely-, havainto- ja hienomotoriset kyvyt.
Pilotissa 2023–2025 valmisteltu soveltuvuuskoe on valmis valtakunnallisesti käyttöön otettavaksi.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
