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Metsä
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Puukauppa
7.9.2026
14:45
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet
puukauppa
puun hinta
metsäteollisuus
yksityismetsä
tukkipuu
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