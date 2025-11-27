Metsäalan opiskelija paljastaa, millaista on olla luokan ainut nainen – kuuntele podcast Metsäalan opiskelija Ilona Kankaanpää kertoo Metsän tyttö tahdon olla -podcastissa, millaista opiskelu on miesvaltaisella alalla.

Jaa Kuuntele

Metsäalan opiskelija Ilona Kankaanpää viihtyy metsässä myös vapaa-ajalla. Kuva: Oona Kavasto

Metsä | Podcast Anni-Sofia Hoppi

NaN:aN NaN:aN Mute

Metsäkoneenkuljettaja vaiko sittenkin puutavara-autonkuljettaja?

Metsäalaa opiskeleva Ilona Kankaanpää on pian tulevaisuutta viitoittavan päätöksen edessä.

Metsäala oli Kankaanpäälle oikea valinta, vaikka vertaistukea ei luokan ainoalla naiselle ole kovin paljoa saatavilla. Tie vie metsään myös vapaa-ajalla metsästämisen ja marjastamisen pariin.

Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.

Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.