Metsäalan opiskelija paljastaa, millaista on olla luokan ainut nainen – kuuntele podcastMetsäalan opiskelija Ilona Kankaanpää kertoo Metsän tyttö tahdon olla -podcastissa, millaista opiskelu on miesvaltaisella alalla.
Metsäkoneenkuljettaja vaiko sittenkin puutavara-autonkuljettaja?
Metsäalaa opiskeleva Ilona Kankaanpää on pian tulevaisuutta viitoittavan päätöksen edessä.
Metsäala oli Kankaanpäälle oikea valinta, vaikka vertaistukea ei luokan ainoalla naiselle ole kovin paljoa saatavilla. Tie vie metsään myös vapaa-ajalla metsästämisen ja marjastamisen pariin.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat