Stora Enson uuden metsäyhtiön hallitukseen ehdotetut julki Metsäjätin jakautuminen kahdeksi yhtiöksi etenee.

Stora Enso eriyttää Ruotsissa sijaitsevat metsänsä uudeksi pörssiyhtiöksi.

Stora Enso oyj on julkistanut ehdotetut jäsenet Stora Ensosta eriytettäväksi aiotun uuden metsäomaisuusyhtiön hallitukseen. Jakautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2027 alkupuoliskolla.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään tuotantotalouden DI Johan Trolle-Löweniä, joka on Ruotsin kansalainen. Trolle-Löwen on toiminut pitkään eri metsäyhtiöiden hallituksissa ja hän on Sjösa Förvaltnings AB:n toimitusjohtaja.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotetaan suomalaista KTM Jannica Fagerholmia. Fagerholm työskentelee Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön toimitusjohtajana, ja hän on jäsenenä useiden pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Hallituksen muiksi suomalaisjäseniksi ehdotetaan tuotantotalouden DI Timo Mäkistä ja KTM Catharina Stackelberg-Hammarénia. Mäkinen työskentelee valtion sijoitusyhtiö Solidiumin sijoituspäällikkönä. Stackelberg-Hammarénilla on pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenyyksiä ja hän on Knowit Insight Oy:n johtaja.

Ruotsalaistaustaisia jäseniä ovat KTM Helen Fasth Gillstedt ja KTM Magnus Fernström. Fasth Gillstedt on muun muassa Handelsbanken Fonderin hallituksen jäsen. Fernström on sijoitusyhtiö FAMin sijoitusjohtaja ja hänellä on useita hallituspaikkoja.

”Ehdotetut hallituksen jäsenet omaavat monipuolista asiantuntemusta metsätaloudesta.” Marcus Wallenberg

"Olen tyytyväinen voidessamme julkistaa ehdotetut hallituksen jäsenet uuteen metsäyhtiöön. He omaavat monipuolista asiantuntemusta metsätaloudesta, rahoituksesta, investointien hallinnasta, energiasta, vastuullisuudesta ja strategisesta markkinoinnista. Heidän kokemuksensa tukee uuden metsäyhtiön sitoutumista vahvaan hallintotapaan ja kestävään kasvuun", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Marcus Wallenberg tiedotteessa.

Uudesta yhtiöstä on tulossa Euroopan suurin pörssilistattu, puhtaasti metsään keskittyvä yhtiö. Sillä olisi Ruotsissa yli 1,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata, jonka käypä arvo viime syksynä oli noin 5,7 miljardia euroa.

Stora Enson osakkeenomistajat omistaisivat kaikki osakkeet uudessa yhtiössä. Yhtiö on tarkoitus listata Tukholman ja Helsingin pörsseihin, ja sen pääkonttori olisi Ruotsin Falunissa.

Ehdotetut hallituksen jäsenet nimitetään jakautumissuunnitelmassa uuden yhtiön ensimmäiseksi hallitukseksi edellyttäen, että Stora Enso oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidetään ennen jakautumista, hyväksyy ehdotuksen.