Stora Enso aikoo eriyttää metsänsä Ruotsissa uudeksi pörssiyhtiöksi Stora Enso on saanut päätökseen strategisen arvioinnin ja aikoo luoda Euroopan suurimman pörssilistatun puhtaasti metsään keskittyvän yhtiön.

Jakautuminen tulee luomaan vankan perustan molempien yhtiöiden itsenäiselle kasvulle, Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström sanoo. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Talous Suvi Jylhänlehto

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti perjantaina, että se aikoo eriyttää Ruotsin metsäomaisuuden liiketoiminnan uudeksi pörssiyhtiöksi. Osittaisjakautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon aikana.

Stora Enson osakkeenomistajat omistaisivat kaikki osakkeet uudessa yhtiössä.

Uusi yhtiö olisi Euroopan suurin pörssilistattu, puhtaasti metsään keskittyvä yhtiö. Sillä olisi Ruotsissa yli 1,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata, jonka käypä arvo tänä syksynä oli noin 5,7 miljardia euroa.

Uusi yhtiö on tarkoitus listata Tukholman ja Helsingin pörsseihin, ja sen pääkonttori olisi Ruotsin Falunissa

Suunniteltu jakautuminen edellyttää muun muassa Stora Enson yhtiökokouksen hyväksyntää, jonka hallitus kutsuu erikseen koolle myöhemmin, tiedotteessa kerrotaan.

"Olemme innoissamme päästessämme nyt seuraavaan tärkeään vaiheeseen yhtiömme historiassa. Jakautuminen tulee luomaan vankan perustan molempien yhtiöiden itsenäiselle kasvulle. Lisäksi nämä kaksi yhtiötä säilyttäisivät strategisen suhteen, jossa Stora Enso solmisi uuden yhtiön kanssa pitkäaikaisen puunhankintasopimuksen, mikä varmistaisi tuloja molemmille osapuolille", sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Jakautumisprosessin yhteydessä Stora Enso aikoo solmia uuden yhtiön kanssa puunhankintasopimuksen 18 vuodeksi, ja muille asiakkaille olisi tarjolla yksinoikeuden ulkopuolisia määriä, joiden osuus kasvaa sopimuskauden kuluessa.

Stora Enso kertoi perjantaina myös muutoksista johtoryhmässä. Ruotsin metsäliiketoimintojen toimitusjohtajaksi 1.1.2026 alkaen on nimitetty Tuomas Hallenberg. Hallenberg luopuu nykyisestä tehtävästään konsernin johtoryhmässä tämän vuoden lopussa ja raportoi edelleen Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlströmille.

Pauli Torikka on nimitetty uuden Wood and Energy -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi ensi vuoden alusta alkaen. Hän aloitti Stora Ensolla vuonna 2020 ja toimii tällä hetkellä Forest-liiketoiminta-alueen puunhankinnasta vastaavana johtajana.

Ensi vuoden alussa perustettava Wood and Energy kattaa puun hankinnan ja kaupan, puutuotteiden toimitusketjun ja myynnin, konsernin energialiiketoiminnan sekä Keski-Euroopan puutuoteliiketoiminnan.

Containerboard-liiketoiminta-alueen johtajaksi on nimitetty Lars Völkel, joka aloitti Stora Ensolla vuonna 2020 Wood Products -liiketoiminta-alueen johtajana.

Völkel jatkaa konsernin johtoryhmässä ja seuraa uudessa tehtävässään Hannu Kasurista, joka jää eläkkeelle vuoden 2025 lopussa.

Juttua päivitetty 14.11. klo 11.08. Lisätty tiedot uusista nimityksistä.