Lukijalta: Yksityisten metsänomistajien holhoaminen on yleistynyt Suomessakin Poliitikot ja somekirjoittelijat tuntuvat tietävän metsänomistajaa paremmin, miten metsiä pitäisi hoitaa ja milloin ja kuinka paljon puuta pitäisi myydä, kirjoittaa Eero Latostenmaa.

Hakkuut käynnissä. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Mielipide | Politiikka Lukijalta Eero Latostenmaa

Olen seurannut vuosien saatossa keskustelua julkisuudessa metsien hiilinieluista, hiilensidonnasta, luonnon monimuotoisuudesta, avohakkuista, pohjavesien korkeudesta, biodiversiteetistä, sammaleista, ötököistä ja niin edelleen. Hienoja asioita, johon näyttää olevan jokaisella metsäasiantuntijalla oma vankka mielipide.

Suomessa on noin 600 000 yksityistä metsänomistajaa, jotka omistavat kaikesta Suomen 26,2 miljoonasta metsähehtaarista 77 prosenttia.

Suomen ja Ruotsin täysin eriävät arviot hiilinieluista ja optimaalisista vuotuisista hakkuumääristä ovat herättäneet kummastusta. Molemmissa maissa laskelmia tekevät alan ammattilaiset.

Ruotsissa suurin yksityinen metsänomistaja Roger Akelius on päättänyt lopettaa metsien hankinnat, koska esimerkiksi ympäristöjärjestöjen tekemät valitukset keskeyttivät häneltä parikymmentä hakkuuta. Asioita on viety jopa tuomioistuimiin, joissa päätökset on kuitenkin tehty Akeliuksen hyväksi. (MT 25.1.)

Akelius pitää ympäristöjärjestöjen haasteita osaksi kiusantekona. Hänen mielestään ”puunhalaajille ja erilaisille metsävahdeille ja niille, jotka elävät metsistään tarvitaan toisenlainen tasapaino”. Metsätaloutta suitsevaan holhoukseen kyllästynyt Akelius on alkanut myydä metsiään.

Suomessa on havaittavissa samaa holhousta. Yksityisten omistamien metsien hoitoon on alettu puuttua yhteiskunnan taholta ja somekirjoitteluilla. Poliitikot, jotka eivät edes omista metsää, tuntuvat tietävän, miten metsiä pitäisi hoitaa ja milloin ja kuinka paljon puuta pitäisi myydä.

Metsälehden 1/2026 artikkelissa Luken tutkijat ja rautalammilainen käytännön metsäojituksen ammattilainen ovat täysin eri mieltä metsäojituksen ja pohjavesipintojen aiheuttamasta kuivuudesta tai kosteudesta. Uskoisin, että 150 kilometriä ojittaneen ammattilaisen kokemukset kannattaisi ottaa paremmin huomioon, kun on selvää faktaa jopa kaksinkertaisesta kasken kasvusta.

Kokemuksen ja teorian tulokset ovat vielä melko kaukana toisistaan.

Sanonta täältä metsien keskeltä kuuluu: Metsien asiantuntija elää Helsingissä Mannerheimintiellä kolmannessa kerroksessa, hänellä ei ole edes kumisaappaita, mutta hän tietää, miten Suomen metsiä pitäisi hoitaa.

Eero Latostenmaa

metsänomistaja

Hyvinkää