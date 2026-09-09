KP: Öljyä valui sahalta vesistöön runsaiden sadevesien mukana HaapajärvelläOsa öljystä valui läheiseen Uitonsalmeen, johon on nyt asetettu öljypuomit.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai keskiviikkona puoli seitsemän aikaan illalla vahingontorjuntatehtävän Haapajärvelle. Sahalaitokselta oli päässyt vuotamaan noin 15 litraa öljyä maaperään.
Sahan työntekijät olivat tehneet ensitorjuntatoimia, mutta vesisade vaikeutti torjuntatöitä ja öljyä pääsi leviämään läheiseen vesistöön.
Osa öljystä päätyi sadevesien mukana läheiseen Uitonsalmeen ja kulkeutui noin kahden kilometrin matkan alajuoksulle. Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Jenika Siirosen mukaan vahinko vesistössä on pieni.
Pelastuslaitos torjuu öljypuomeilla. Siirosen mukaan puomit ovat paikalla ainakin yön yli torstaihin saakka. Kohteessa tehtiin myös maanvaihtoa ja muita torjuntatoimia.
Asiasta kertoi Keskipohjanmaa-lehti.
Keskipohjanmaa: Sade levitti sahalaitokselta valunutta öljyä vesistöön Haapajärvellä – Uitonsalmessa öljypuomit yön yliArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat