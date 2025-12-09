Metsäkuusi on edelleen suosituin joulupuu – näin sen saa kestämään kauniina läpi joulunJoulukuusen valintaan vaikuttavat eniten ulkonäkö, hinta ja puun helppohoitoisuus.
Lähes joka toiseen kotiin hankitaan aito joulukuusi, kertoo Suomen metsäkeskus. Joulukuusia hankitaan reilut 1,3 miljoonaa.
Kuusista vajaa miljoona tulee viljelmiltä. Metsistä haetaan noin 0,3 miljoonaa kuusta ja ulkomailta 0,1 miljoonaa kuusta. Suurin osa ulkomaisista kuusista tuodaan Tanskasta, pieniä määriä myös Ruotsista.
Kotimainen metsäkuusi on suosituin joulupuu, mutta koteihin hankitaan myös mustakuusia ja serbiankuusia. Etenkin Ylä-Lapissa joulupuu on usein myös mänty.
Joulukuusen valintaan vaikuttavat eniten ulkonäkö, hinta ja puun helppohoitoisuus. Nykyään myös kuusen ekologisuus kiinnostaa. Kotimaisen joulukuusen laskennallinen hiilijalanjälki on noin 2 kilogrammaa hiilidioksidia.
”Joulukuusi kuuluu edelleen keskeisesti suomalaisten joulunviettoon. Omaan kotiin valitsen taimikosta sellaisen kuusen, joka jouduttaisiin poistamaan myöhemmissä harvennuksissa. Se on myös ekologisesti perusteltu valinta”, kertoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.
”Omaan kotiin valitsen taimikosta sellaisen kuusen, joka jouduttaisiin poistamaan myöhemmissä harvennuksissa.”
Joulukuusi haetaan kotiin aiempaa varhaisemmin. Myös joulukuusikauppaa käydään selvästi pidemmän aikaa kuin menneinä vuosina.
Joulukuusi kestää sisätiloissa varisematta parisen viikkoa, jos puu ei pääse kuivahtamaan välissä. Kuusi täytyy suojata viimalta ajomatkalla kotiin.
Kuusi kannattaa sulattaa viileässä paikassa vähintään vuorokausi ennen kuin se tuodaan sisälle. Tyvi tulee pitää vesiastiassa.
Ennen jalkaan asettamista kuusen tyveen sahataan tuore imupinta eli tyvestä poistetaan noin 3–5 senttimetrin kiekko. Kuusenjalassa tulisi olla vesisäiliö, jota on helppo täyttää.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat