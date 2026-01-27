Yle: Hämeenlinnan hautausmaalta löytyi koivuun kiinnittynyt loinen – ”Poikkeuksellista” Misteliä ei ole koskaan tavattu näin pohjoisesta.

Jaa Kuuntele

Misteli on pallomainen pensas, joka kytkeytyy isäntäkasviinsa ja imee siltä vettä ja hivenaineita. Arkistokuva. Kuva: Säde Aarlahti

Metsä | Luonto Jukka Hämäläinen

Hämeenlinnan Ahveniston hautausmaalta on löytynyt harvinainen misteli. Turun yliopiston kasvimuseon erikoistutkija Kati Pihlaja kuvaa Ylelle löytöä sensaatiomaiseksi.

Löytö on monella tapaa poikkeuksellinen. Se löytyi sisämaasta, kaukana rannikosta. Luontaisesti lintujen mukana levinnyttä misteliä ei ole koskaan tavattu näin pohjoisesta. Misteliä tuskin on kukaan hautausmaan koivuun istuttanut, sillä se kasvoi korkealla isossa koivussa.

Misteli löytyi, kun hautausmaalta kaadettiin huonokuntoisia puita. Metsuri ja arboristi Jori Pyörälä kertoi, että misteli kasvoi noin kymmenen metrin korkeudessa oksan päässä.

Misteli on puoliloisiva pensas, joka elää esimerkiksi pihlajan, lehmuksen, vaahteran ja poppelin oksilla.

Misteliä on tähän asti löydetty lähinnä Turun seudulta. Suomessa tiedetään reilut viisisataa mistelin isäntäpuuta. Hämeenlinnan misteli on vasta kolmas koivusta tavattu misteli.

Yle: Hämeenlinnan hautausmaalta löytyi jotain, mitä tutkija kuvaa kasvitieteelliseksi sensaatioksi