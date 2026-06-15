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Löysitkö metsästäsi epämääräistä jätettä? Jossain tapauksissa siivoamisvelvollisuus voi langeta maanomistajalle
Jätelaki kieltää roskaamisen. Ensisijaisesti roskaajalla on velvollisuus siivota jälkensä.
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Metsä
|
Maanomistus
15.6.2026
11:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
Jätelaki
roskaaminen
maanomistaja
ympäristönsuojelu
kunnat
Aarre
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