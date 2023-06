Huoli EU:n vyörytyksestä yhdistää Euroopan metsänomistajat Suomi on toiminut edelläkävijänä esimerkiksi ennallistamisasetuksen kanssa.

Jaa artikkeli

Euroopan metsänomistajajärjestön CEPF:n vuosikokouksen osallistujat retkeilevät huomenna suomalaismetsissä. Kuva: Pentti Vanska

MT Metsä | Metsäpolitiikka 17:45 Jarmo Palokallio

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

EU:n komission kautta tulevat haasteet ovat yhteisiä kaikille metsänomistajille. Tämä on käynyt selväksi Euroopan metsänomistajien kattojärjestön CEPF:n vuosikokouksessa Hämeenlinnassa.

”Selvästi eniten metsänomistajia puhuttaa EU:n ennallistamisasetus. Siihen vaikuttaminen vaatii toimia kaikilta”, toteaa metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta.

Toinen metsänomistajia askarruttava kysymys koskee hiilimarkkinoiden kehittymistä. Siinä metsänomistajat näkevät uusia ansaintamahdollisuuksia.

Mäki-Hakolan mukaan kaikista suunnista tuleva metsävyörytys on korostanut metsänomistajien kansainvälisen vaikuttamisen ja yhteistyön tarvetta. Suomella ja Ruotsilla on esimerkiksi ennallistamisasetusasiassa suunnannäyttäjän rooli.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

”Tässä tilanteessa on todella hienoa, että Euroopan metsänomistajilla on CEPF:n kaltainen keskusjärjestö. Täällä Hämeenlinnassa järjestettävässä kokouksessa mukana on edustajia parista kymmenestä maasta.”

Huomenna eurooppalaisten metsänomistajien edustajat tutustuvat suomalaiseen metsätalouteen. Retkeilykohteina on sekä hakkuu- että luontokohteita. Sen lisäksi eurooppalaisille metsänomistajille esitellään MTK:n metsänomistajille tarjoamaa tukea ja palvelua.