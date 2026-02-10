Siirry pääsisältöön
Tutkimus: Maailman puulajisto yksipuolistuu, mikä tekee metsistä herkkiä tuhoille
Metsien kyky kestää ilmastonmuutoksen aiheuttamia häiriöitä heikkenee, kun metsätaloudessa suositaan nopeasti kasvavia puulajeja.
Tilaajalle
Metsä
|
Metsänhoito
10.2.2026
20:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
metsät
ilmastonmuutos
puulajit
monimuotoisuus
metsätalous
