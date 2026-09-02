Maailman ensimmäinen luontoaltistusta hyödyntävä sisäleikkipaikka avautuu Helsingin Stockmannille 19. syyskuuta.

Tavaratalon kuudennesta kerroksesta pian löytyvällä 260-neliöisellä leikkipaikalla hyödynnetään luontoaltistusta tarjoavaa leikkihiekkaa.

Käytetty hiekka on sisäleikkikäyttöön optimoitua Kekkilän Biomihiekkaa, joka sisältää Uute Scientificin Re-Connecting Nature -mikrobiuutetta. Mikrobiuutteen raaka-aineet ovat kotimaisia ja kasvipohjaisia.

Leikkipaikan Stockmannilla avaava Sandis Family avasi ensimmäisen toimipisteensä Espoon Kauppakeskus Lippulaivaan tammikuussa.

Yrityksen mukaan konseptin lähtökohtana on ajatus siitä, ettei moderni lapsiperhe aina tarvitse lisää ohjelmaa, ärsykkeitä ja suorittamista.

Tarkoituksena on tuoda luonnon mikrobien monimuotoisuuteen perustuvaa luontoaltistusta osaksi lasten tavallista leikkiä myös urbaanissa sisäympäristössä.

Hiekka ja vapaan leikin mahdollisuudet kutsuvat lasta tutkimaan ja rakentamaan leikkiä.

”Emme usko, että lasten ympäristöihin tarvitaan tulevaisuudessa lisää ääntä, ruutuja tai valmiiksi ohjattua tekemistä.” Maiju Hasko-Halonen

Toimitusjohtaja ja perustajaosakas Maiju Hasko-Halonsen mukaan Sandis haluaa tuoda tasapainon ja kiireettömyyden takaisin modernin lapsiperheen arkeen.

”Emme usko, että lasten ympäristöihin tarvitaan tulevaisuudessa lisää ääntä, ruutuja tai valmiiksi ohjattua tekemistä. Haluamme tehdä tilaa lapsen omalle leikille, mielikuvitukselle ja uteliaisuudelle – ja samalla antaa koko perheelle mahdollisuuden hetkeksi hidastaa arjen keskellä”, hän kertoo tiedotteessa.

Vastaavan biodiversiteettimateriaalin käyttöä suomalaisten päiväkotien ulkohiekkalaatikoissa tutkittiin yliopistoryhmien kokeissa.

Tutkimuksessa on saatu tuloksia siitä, että lasten mikrobisto muuttui monimuotoisemmaksi ja heidän immuunisäätelynsä parani.

Sandis on maailman ensimmäinen kaupallinen lasten sisäleikkiympäristö, jossa Uute Scientificin kehittämää mikrobiuutetta hyödynnetään tällä tavalla.