Valkoposkihanhia havaittiin vähemmän kuin yli 10 vuoteenSuomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli kymmeneen vuoteen, kertoo lintujärjestö Birdlife Suomi. Syyslaskennassa 29.–30. elokuuta havaittiin yhteensä noin 23 100 valkoposkihanhea.
Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013.
Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua.
Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8 500 hanhea, mikä on 2 000 vähemmän kuin viime syksynä. Varsinais-Suomessa havaittiin saman verran hanhia kuin viime vuosina.
Syysseuranta perustuu vapaaehtoisten lintuharrastajien havaintoihin.
Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.Artikkelin aiheet
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