Turvallinen retkeily perustuu hyvään valmistautumiseen, riskien tunnistamiseen ja luonnon kunnioittamiseen, kerrotaan vakuutusyhtiö Fennian tiedotteessa.

Yleisimmät varatilanteet luonnossa liittyy eksymiseen, kaatumiseen, sään nopea muuttumiseen ja punkkeihin ja muihin hyönteisiin.

Onnistunut retki alkaa jo kotoa. Kattava valmistautuminen ja suunnittelu on erityisen tärkeää, jos aikoo lähteä syrjäisille alueille. Matkasuunnitelmista kannattaa aina kertoa läheiselle.

Säätiedotusta kannattaa seurata, jotta varustus on sen mukainen. Vaatetuksessa kannattaa suosia hengittäviä materiaaleja ja kerrospukeutumista. Sisäänajetut kengät estävät rakkojen syntymistä.

Rinkka tai reppu kannattaa pakata aina niin, että painavimmat tavarat asettuvat lähelle selkää. Eväiden olisi hyvä olla pitkään säilyviä ja energiatiheitä ja vettä tulee ottaa tarpeeksi mukaan.

Turvallisuuden kannalta on tärkeä pakata ainakin ensiapupakkaus, otsalamppu, puukko ja tulentekovälineet.

Reittien kanssa ei kannata lähteä pröystäilemään, vaan kannattaa valita omaan kunto- ja taitotasoon sopiva reitti.

Suomen jokaisenoikeudet mahdollistavat liikkumisen luonnossa riippumatta maanomistuksesta. Tämä tekee retkeilystä poikkeuksellisen vapaata, mutta tuo mukanaan myös vastuun.

Retkietiketti on myös hyvä pitää mielessä. Luonnossa liikkujan tulee huolehtia siitä, ettei toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle, maanomistajille, eläimille tai muille luonnossa liikkujille. Roskaaminen, kasvillisuuden vahingoittaminen tai luvaton tulenteko eivät kuulu jokaisenoikeuksiin.

Nuotio vaatii erityistä huolellisuutta ja maastopalovaroitus on tarkistettava aina ennen ulien sytyttämistä. Ennen tulen äärestä poistumista on varmistettava, että tuli on täysin sammunut.

Tiedotteessa kannustetaan myös lataamaan 112 Suomi -sovellus ennen retkeä. Sen avulla hätäkeskus saa sijaintitiedot helposti hädän sattuessa.