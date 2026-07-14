Eksyä voi tuttuunkin metsään – pidä nämä vinkit mielessä, kun marjahuuma iskee Metsien kypsyvä sato saa kokeneet ja vähemmän kokeneet metsässä liikkujat suuntaamaan kohti marja- ja sieniapajia.

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Kypsyvä metsien sato saa kokeneet ja vähemmän kokeneet metsässä liikkujat suuntaamaan kohti marja- ja sieniapajia. Kuva: Kari Salonen

Kypsyvä metsien sato saa kokeneet ja vähemmän kokeneet metsässä liikkujat suuntaamaan kohti marja- ja sieniapajia.

Aina reissu ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo vastaanottaneensa viikonloppuna useita tehtäviä, joissa marjastajia on jäänyt tavalla tai toisella pulaan.

Poliisi kehottaakin pitämään seuraavat vinkit mielessä, kun suuntaa metsäretkelle.

Lähde metsään aamulla tai päivällä

Metsään ei kannata suunnata illalla yötä vasten. Retki kannattaakin ajoittaa valoisalle ajalle. Pimeässä tuttukin metsä voi näyttää erilaiselta, jolloin saatat myös eksyä helpommin.

Kerro marja- tai sienireissusta läheisellesi

Kerro jollekin läheisellesi, minne päin olet menossa sekä milloin suunnittelet palaavasi retkeltäsi. Näin läheisesi voi tarvittaessa soittaa hätänumeroon, jos hänelle herää huoli sinusta.

Metsään on myös järkevämpi lähteä jonkun kanssa kuin yksin. Ota siis kaveri matkaan, jos se on mahdollista.

Lataa älypuhelimeesi ilmainen 112-sovellus

Jos kuitenkin satut eksymään, 112-sovelluksen avulla sinut voidaan paikantaa ja löytää nopeammin. Sovellus on saatavilla puhelimelle ilmaiseksi sovelluskaupasta.

Huolehdi, että puhelimessasi on akkua

Vaikka tarvittavat sovellukset olisi ladattu, ei niistä ole iloa, jos puhelimessa ei ole akkuvirtaa. Puhelimessa pitää olla akkua myös sen varalta, että puhelimesi voidaan tarvittaessa paikantaa.

Erillinen varavirtalähde kulkee kätevästi mukana ja turvaa akun keston.

Eväät mukaan

Maastossa kulkeminen saattaa kuluttaa yllättävän paljon voimavaroja, jolloin on tärkeää, että mukana on tarpeeksi juotavaa ja evästä.

Nesteytettynä ja kylläisenä järki juoksee paremmin ja luonnossa liikkuminen on mukavampaa sekä turvallisempaa, poliisi muistuttaa.

Kirkkaat vaatteet päälle

Värikkäissä, hyvin maastossa näkyvistä vaatteissa sinut on helpompi erottaa metsästä. Näin etsijöidenkin on helpompi havaita ja löytää sinut.

Metsäaukea tai muu avoin alue on hyvä paikka odottaa etsijöitä, koska sieltä heidän on helpompi sinut havaita.

Jos eksyt, soita hätänumeroon 112

Jos kaikesta huolimatta eksyt, soita rohkeasti hätänumeroon 112 ja toimi hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tositilanteessa on tärkeää säästää puhelimen akkua. Vältä sukulaisille tai tuttaville soittelua eksyessäsi, koska akkuvirtaa tarvitaan paikantamiseen ja etsijöiden yhteydenottoihin.

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