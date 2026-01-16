Energiapuun verotuksen nostaminen lisäisi lämmityskustannuksia, Bioenergia ry korostaaBioenergia ry:n mukaan ainespuun polttomääriä ja mahdollisuuksia vähentää sen energiakäyttöä on liioiteltu julkisuudessa.
Puuenergian käytön vähentäminen nousi jälleen keskusteluun Ilmasto- ja Luontopaneelien tuoreimman raportin myötä.
Bioenergia-alan edunvalvontajärjestö muistuttaa, että energiarunkopuuta käytetään, koska se on toimitus- ja huoltovarmuuden kannalta hyvä, uusiutuva polttoaine, jota on kätevää varastoida.
Järjestö ei lämpene energiapuun käytön verotuksen nostamiselle, joka kasvattaisi samalla suomalaisten lämmityskustannuksia. Puun energiakäyttö vähenee jo muutenkin lämmityksen sähköistyessä.
Energiapuun osuus kaukolämmön energialähteistä oli noin 30 prosenttia vuonna 2024. Lämpö- ja voimalaitokset käyttivät metsähaketta 10,5 miljoonaa kuutiota. Siitä tuonnin osuus oli 8 prosenttia.
Metsähakkeen raaka-aineista 73 prosenttia oli runko- ja kokopuuhaketta.
Tilastojen mukaan suoraan energiateollisuuteen ohjautui runkopuuta hakkuista 4,9 miljoonaa kuutiota vuonna 2024.
Bioenergia ry haluaa myös korjata Ylen uutisointia, jossa sen mukaan käytetyn ainespuun määrää liioiteltiin puhumalla 5 miljoonan kuution vähennysmahdollisuudesta.
Tilastojen mukaan suoraan energiateollisuuteen ohjautui runkopuuta hakkuista 4,9 miljoonaa kuutiota vuonna 2024. Luvussa on mukana pienpuu ja kokopuu oksineen.
Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan ainespuun laatuvaatimukset täyttävää runkopuuta on käytetty keskitetyssä energiantuotannossa 1,9 – 2,6 miljoonaa kuutiota vuonna 2023, joka oli metsähakkeen käytön huippuvuosi.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
