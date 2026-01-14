Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Sahateollisuus: Hakkuiden rajoittaminen veisi tuhansia työpaikkoja Suomesta
Tilaajalle | Sähkön tehomaksuun siirtyminen arveluttaa viljatiloilla ‒ valinnanvapaus luvattu säilyttää