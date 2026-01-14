Sahateollisuus: Hakkuiden rajoittaminen veisi tuhansia työpaikkoja SuomestaItsenäisiä sahojen edustava Sahateollisuus lisäisi puurakentamista.
Itsenäisiä sahoja edustavan Sahateollisuus ry:n mielestä Suomen ilmastopaneelin ja Suomen luontopaneelien ehdottamilla hakkuurajoituksilla olisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen.
”Paneelien esittämä kymmenen prosentin vähennys hakkuissa vastaisi yli kymmenen teollisen mittakaavan sahayrityksen vuotuista puunkäyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaisi tuhansien työpaikkojen katoamista eri puolilla Suomea ja jopa 2–3 miljardin euron negatiivista vaikutusta talouteen”, arvioi Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto tiedotteessa.
Sahateollisuuden näkemyksen mukaan kansalliset hakkuurajoitukset ovat lyhytnäköisiä ilmaston näkökulmasta myös siksi, että puutuotteiden markkinat ovat globaalit. Liitto pelkään suomalainen teollisuuden vetäytymisen markkinoilta siirtävän taloushyödyt ja työpaikat esimerkiksi Ruotsiin tai Venäjälle.
Suomi asetti hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035 vuonna 2019. Hakkuumäärät ovat tällä hetkellä Suomessa käytännössä samalla tasolla kuin tavoitteen asettamisen aikaan. Suurin muutos tavoitteen saavuttamisen kannalta tapahtui silloin, kun maankäyttösektorin nielujen laskentaperusteita muutettiin.
Sahateollisuuden mukaan ilmastotoimia on syytä tehdä jatkossa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Sen mukaan yksi konkreettinen ratkaisu on puurakentaminen.
Liitto muistuttaa myös puun energiakäytön merkityksestä.
”Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Suomen tulisi panostaa uusiutuvaan ja kotimaiseen energiantuotantoon, ei heikentää sitä. Puun energiakäytön heikentäminen tarkoittaisi käytännössä veronkorotuksia”, Aalto huomauttaa tiedotteessa.Artikkelin aiheet
