KKV paljasti valtakunnallisen kartellin Suomen marja-alalla
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, uutisoi Helsingin Sanomat.
Kartelli tarkoittaa yritysten liittoumaa, joka esimerkiksi hinnoista sopimalla tai markkinoita jakamalla rajoittavat kilpailua. Kartellit ovat vakavia kilpailunrajoituksia, joista kärsivät sekä kansantalous että kuluttajat.
Kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat HS:n mukaan ainakin Arctic International, Ber-Ex, JN-Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica marjahankinta ja Kaskein.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo asiasta tarkemmin tänään kello 12.30 alkavassa lehdistötilaisuudessa. Virasto vaatii yrityksille markkinaoikeudessa seuraamusmaksua lainvastaisesta kilpailun rajoittamisesta.
