Raportti: Amazonin metsäkato hidastui merkittävästiVaikka metsäkato viime vuonna hidastuikin, katoaa metsää silti edelleen häkellyttävällä vauhdilla.
Amazonin sademetsien hakkuut Brasiliassa hidastuivat viime vuonna alimmalle tasolleen sitten vuoden 2019, kertoi keskiviikkona julkaistu raportti.
Metsäkatoa seuraavan MapBiomasin raportin mukaan metsää hävisi viime vuonna 985 000 hehtaaria, mikä on 20,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Lukema on alhaisin sen jälkeen kun MapBiomas aloitti tilastoinnin vuonna 2019.
Luvusta puuttuvat metsäpaloissa tuhoutuneet alueet, mutta viime vuonna paloja oli verrattain vähän.
Yksi Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silvan hallinnon keskeisistä pyrkimyksistä on ollut metsäkadon pysäyttäminen. Lula, joka pyrkii neljännelle kaudelle lokakuun vaaleissa, on luvannut kitkeä laittomat hakkuut kokonaan vuoteen 2030 mennessä.
Vaikka metsäkato viime vuonna hidastuikin, katoaa metsää silti edelleen häkellyttävällä vauhdilla. MapBiomasin mukaan Amazonin sademetsän alueella kaadetaan edelleen keskimäärin viisi puuta joka sekunti.
Hakkuut johtuvat lähes kokonaan siitä, että niillä raivataan uutta viljelysmaata.
