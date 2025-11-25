Kymmeniätuhansia kurkia kuollut muuttoreissullaan lintuinfluenssaanHurjista luvuista huolimatta on merkkejä siitä, että epidemian eteneminen on hidastumassa Euroopassa.
Kymmeniätuhansia kurkia, mukaan lukien monia Ruotsissa ja Suomessa pesiviä kurkia, on kuollut laajalle levinneissä lintuinfluenssaepidemioissa tänä syksynä.
Eurooppalainen kurkityöryhmän (European Crane Working Group) puheenjohtaja Alain Salvi on koonnut tietoja Euroopan lounaisen muuttoreitin varrella olevista kurjista. Hänen arvionsa mukaan yhteensä 35 000–40 000 kurkea on kuollut. Saksassa kuolleita kurkia on vähintään 18 000, Ranskassa 15 000–20 000 ja Espanjassa noin tuhat. Tiedot löytyvät Birdlife Sweden -järjestön sivuilta.
Birdlife Swedenin mukaan tämä tarkoittaa, että noin kymmenen prosenttia tätä muuttoreittiä pitkin muuttavista kurjista on joutunut influenssan uhreiksi.
Myös muut muuttolinnut ovat kärsineet lintuinfluenssasta.
Lintuinfluenssa jatkaa riehumistaan, mutta Birdlife Swedenin mukaan nyt on raportoitu, että tauti saattaa olla vähitellen hidastumassa.Artikkelin aiheet
