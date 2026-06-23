Kesän ensimmäiset marjasatoennusteet julki: Hyviä uutisia mustikan ystäville Erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan mustikkasadosta voi tulla oikeinkin kelvollinen, mutta monen lomalaisen toivesäät eivät tee hyvää mustikan kypsymiselle.

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Mustikan kukkien määrä on ollut tavanomainen, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Kuva: Maria Miklas

Kauden mustikkasadosta vaikuttaisi tulevan jopa tavanomaista parempi.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan mustikan kukkien määrä on ollut tavanomainen, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa.

Luken erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan mustikan raakilehavaintoja on vasta kourallinen. Niiden perusteella mustikan pölytys on hänen mukaansa kuitenkin onnistunut keskimääräistä paremmin ainakin Vaasa-Kajaani-linjan eteläpuolella.

”Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että mustikkasadosta voi tulla oikeinkin kelvollinen. Monen lomalaisen toivomat helteet eivät kuitenkaan tee hyvää mustikan kypsymiselle, joten marjanpoimijat toivovat seuraaville viikoille maltillisia sateita”, Peltola kertoo tuoreessa satoennustetiedotteessa.

Ensimmäiset mustikat kypsyvät poimintakelpoisiksi todennäköisesti jo heinäkuun alussa.

”Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että mustikkasadosta voi tulla oikeinkin kelvollinen. Monen lomalaisen toivomat helteet eivät kuitenkaan tee hyvää mustikan kypsymiselle, joten marjanpoimijat toivovat seuraaville viikoille maltillisia sateita.” Rainer Peltola

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”Monen lomalaisen toivomat helteet eivät kuitenkaan tee hyvää mustikan kypsymiselle, joten marjanpoimijat toivovat seuraaville viikoille maltillisia sateita”, kertoo Peltola. Kuva: Johannes Wiehn

Puolukan kukinta on Luken mukaan vaisuhko. Se on tavanomaisella tasolla, mutta heikompi kuin viime vuonna.

Peli ei ole kuitenkaan vielä menetetty, sillä kukinta on monin paikoin vielä käynnissä, ja pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat vielä parantaa puolukan satonäkymiä.

Suomuuraimen kukinnan aikaiset säät eivät ole suosineet pölyttäjiä. Kukkia on Luken mukaan ollut hieman tavanomaista enemmän, mutta jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna.

Peltolan mukaan suomuuraimen pölyttäjät ovat pääsääntöisesti heikkoja lentäjiä, jotka tarvitsevat tyyniä ja lämpimiä poutapäiviä hyvään pölytyssuoritukseen.

”Nyt säät eivät ole pohjoisilla suomuurainalueilla olleet kovinkaan otolliset, joten huippusatoa sinne tuskin tulee. Etelämpänä sääolot ovat kyllä olleet otollisemmat, mutta suomuuraimen kasvupaikat ovat siellä harvemmassa”, hän kertoo.

Luken seuraava satoennuste julkistetaan heinäkuun alussa.

Luken ja Suomen 4H -liiton yhteistyö marjahavaintojen teossa ja tallennuksessa jatkuu. Havaintopalvelu ja ohjeet havaintojen tekoon ja tallentamiseen löytyvät osoitteesta marjahavainnot.fi.

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