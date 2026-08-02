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Naudanlihantuottajat haluaisivat irtautua teurastamoiden antamasta rahoituksesta − näin pankkipomot kommentoivat pyrkimyksiä
Lähdin mustikkaan urheilukello kädessä – näin kuluttavaa se oli
Anonyymit marjastajat ja minä lähdimme poimimaan mustikkaa omiin lähimetsiimme. Poimintatavat ja kulutettu energia vaihtelivat marjamättäällä.
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Metsä
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Luonto
2.8.2026
05:00
Aapo Nieminen
Artikkelin aiheet
mustikka
marjastus
urheilukello
arkiliikunta
energiankulutus
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Metsäpalvelu
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