Metsä Groupin Katariina Kemppainen eurooppalaisen biotalousjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi Metsä Groupin tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaava johtaja Katariina Kemppainen on valittu Bio-based Industries Consortiumin (BIC) hallituksen puheenjohtajaksi.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan haihdutinyksiköt. Kuvituskuva. Kuva: Timo Heikkala

Metsä Groupin mukaan valinta vahvistaa yrityksen asemaa eurooppalaisen biotalouden kehittämisessä sekä korostaa suomalaisen metsä- ja bioteollisuuden keskeistä roolia EU:n biotalouden rakentamisessa.

Katariina Kemppaisen edeltäjä Cargillin Rob Beekersin aikana BIC kasvoi merkittävästi. Teollisuusjäseniä tuli noin 160 (+67%) ja jäsenorganisaatioita noin 150 (+75%) lisää.

Kemppaisen kaksivuotiskauden tavoitteena on varmistaa, että EU jatkaa biotalouden tutkimuksen ja kehityksen rahoittamista ja että alan yritykset pystyvät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.

BIC on keskeinen toimija EU:n biotalouden kehittämisessä, ja sen työ vaikuttaa suoraan alan rahoitukseen, innovaatioihin ja sääntelyyn.