Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Maria osti leikkimökkipaketin: ”Kaikki osat tulivat erilleen ja niitä pitää jopa sahata itse”
Tilaajalle
|
Varo vesivahinkoa varsinkin siirrettävän ilmastointilaitteen käytössä
Kertooko muovirunko huterasta laadusta moottorisahassa? Vastaus riippuu käyttötarkoituksesta
Ammattisahoissa sahan runko on kokonaan metallia. Muissa moottorisahoissa rungon yläosa on myös metallia, mutta alaosa eli kampikammio on tavallisesti lujaa muovisekoitetta.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsätyövälineet
21.6.2026
18:30
Risto Jussila
Artikkelin aiheet
moottorisaha
muovi
metalli
rakenne
laatuerot
Aarre
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Suomen Sijoitusmetsät Oy
Metsätilan sukupolvenvaihdos - miten tuleva omistus kannattaa järjestää?
Osaston luetuimmat
1
Historia ja perinne
|
Savottamiehen energiantarve oli aikansakin ammatteihin nähden valtava – myös suomalaisille edelleen rakasta ylellisyystuotetta kului suuret määrät
Tilaajalle
2
Metsäteollisuus
|
Kova kisa puusta: Kesäleimikot kiinnostavat perinteikästä puunostajaa
Tilaajalle
3
Pienkoneet
|
Sähkösahan akku kesti vain kaksi vuotta – mikä avuksi?
Tilaajalle
4
Kirjallisuus
|
Metsäpatruunat tukivat avokätisesti työväkeä mutta myös päättivät, mitä ihmiset lukivat ja harrastivat
5
Kulttuuri
|
ATL: Ruotsissa myynnissä harvinainen kiinteistö – mukana maata, metsää ja salamurhan tapahtumapaikka
6
Metsäteollisuus
|
UPM aikoo keskeyttää tuotannon kahdella sellutehtaalla
7
Metsänhoito
|
Satelliitit paljastavat metsätuhot ja unohtuneet puutavarapinot – määräajat puiden poistamiselle lähestyy
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Stihlin metsurin Function Active -turvakengät tarjoavat mukavuutta kohtuuhinnalla
Tilaajalle
Koneviesti
|
Moottorisahauksen SM 2026: Avautunut kypärän visiiri oli lähellä ratkaista mestaruuden
Koneviesti
|
Stihliltä kannettava virtalähde metsätyömaille – kapasiteetti jopa 2 000 wattituntia