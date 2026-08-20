Metsäteollisuus ry kannattaa ammattidieseljärjestelmän käyttöönottoa Suomessa. Hallituksen esittämä palautus ei kuitenkaan riitä vastaamaan logistiikan kustannushaasteisiin.

Hallitus ehdottaa 3,3 sentin palautusta dieselpolttoaineen litralta vuodelta 2028. Metsäteollisuuden mukaan palautus on liian pieni ja tulee voimaan liian myöhään suhteessa logistiikkaa jo nyt kuormittavaan kustannuspaineeseen.

Logistiikan kustannusten nousu heikentää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä erityisesti suhteessa Ruotsiin. Ruotsi on jo keventänyt dieselin verotusta vastatakseen geopoliittisen epävarmuuden aiheuttamiin kustannuspaineisiin.

Heinäkuussa diesel oli Suomessa noin 47 senttiä litralta kalliimpaa kuin Ruotsissa.

Metsäteollisuuden mukaan ammattidieselin palautus tulisi toteuttaa täysimääräisenä, mikä nykyisellä verorakenteella tarkoittaisi enimmillään 6,7 sentin palautusta litralta.

Ammattidieselin soveltamisalaa tulisi myös laajentaa. Lain tulee mahdollistaa palautus kaikelle kuormattuna yli 7,5 tonnin kuljetuskaluston ammattimaisessa toiminnassa käytettävälle dieselille energiaverodirektiivin sallimissa rajoissa.

Metsäkoneet tulisi puolestaan huomioida energiaverotuksen ja päästökauppakompensaation kokonaisuudessa yhdenvertaisesti maatalouden kanssa.

Metsäteollisuuden mukaan säästöt auttavat ennen kaikkea ylläpitämään suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

”Kuljetuskustannusten alentuminen ei automaattisesti siirry puun kantohintoihin”, vakuuttaa Metsäteollisuus tiedotteessaan.