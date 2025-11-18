Tällä pörssin metsäyhtiö haastaa metsärahastoja Pörssiin listattava metsää omistava yhtiö tuo metsäsijoittamiseen yhden vaihtoehdon lisää.

Jaa Kuuntele

Pörssin metsää omistava metsäyhtiö olisi kuin metsärahasto. Kumpikin omistaa ja hoitaa metsää, myy puuta sekä vuokraa maata tuuli- ja aurinkovoimaloille. Kuva: Pentti Vänskä

Metsä | Metsäteollisuus Kolumni Sami Suojanen

Stora Enson suunnitelma Ruotsin metsäomaisuuden irrottamisesta erilliseksi pörssiin listattavaksi metsäyhtiöksi muuttaa metsäsijoittamista.

Uudesta yhtiöstä tulisi Euroopan suurin pörssilistattu puhtaasti metsään keskittyvä yhtiö, jonka omistuksessa olisi yli 1,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata Ruotsissa. Tämän omaisuuden käypä arvo Stora Enson taseessa oli noin 5,7 miljardia euroa tämän vuoden kolmannen neljänneksen lopussa.

Stora Enson tiedotteen mukaan metsäomaisuuden vuosittainen kokonaistuotto Ruotsissa on noin 30 vuoden aikana ollut noin seitsemän prosenttia. Yhtiön luvut perustuvat historiallisiin tietoihin vuosilta 1990–2023 ja kokonaistuotto tulee maan arvonnoususta, puuston nettovolyymin kasvusta ja vuotuisesta puun kasvusta.

Ajatellaan asiaa sijoittajan näkökulmasta. Tarkkaan harkittuaan hän on päätynyt siihen, että metsästä saatava tuotto ja riski sopivat hänelle. Seuraavaksi pitäisi valita sopiva sijoitusinstrumentti.

Metsärahasto, yhteismetsä vai pörssin metsäyhtiö? Listaan voisi lisätä myös oman metsäpalstan, mutta jätetään se nyt tästä pois.

”Sijoituskohteena metsärahasto tai pörssin metsäyhtiö olisivat päältä katsoen hyvin samanlaisia.”

Sijoituskohteena metsärahasto tai pörssin metsäyhtiö olisivat päältä katsoen hyvin samanlaisia. Kumpikin omistaa ja hoitaa metsää, myy puuta sekä vuokraa maata tuuli- ja aurinkovoimaloille.

Toki erojakin on, kuten tapa arvostaa metsäomaisuuden arvo. Lähtökohtaisesti metsärahastojen arvon pitäisi kehittyä samalla tavalla kuin metsäkiinteistöjen markkina kehittyy.

Seuraako metsää omistavan pörssiyhtiön osakkeen hinta metsäkiinteistöjen hintaa, vai heiluttaako sitä enemmän kurssikuplat, osakehypet tai vaikka yhtiön ja sijoittajien erilainen tulkinta tuottovaateesta.

Metsäihmiset tapaavat sanoa, että metsän kvartaali on 25 vuotta, mutta pörssissä metsään sijoittavan yhtiön osake on joka hetki sijoittajien arvioitavana.

Vielä ei tiedetä uuden yhtiön taloudellisia lähtökohtia, osinkopolitiikkaa, saati osakkeen hintaa, mutta mietitään asiaa vielä sijoitustuotteen likviditeetin näkökulmasta: kuinka helposti se on muutettavissa käteiseksi rahaksi.

Pörssiosakkeen myynti onnistuu useimmiten muutamassa sekunnissa (arkipäivinä) ja rahat näkyvät tilillä aika usein kolmantena päivänä osakekaupasta.

Metsärahastossa osuuden myynti on paljon hitaampaa. Kotimaisista yleisölle myytävistä metsärahastoista osuuksia voi lunastaa kahdesti vuodessa. Esimerkiksi alkuvuoden aikana ennen kesäkuun loppua tehdyt lunastukset toteutuvat vasta vuoden viimeisenä päivänä.

Eikä lunastushintaa voi tietää ihan tarkasti lunastuspäätöstä tehdessä, koska hinta määräytyy osuuden lunastuspäivän hinnan mukaan. Se voi olla iloinen yllätys – tai pettymys.

Stora Enso kertoi viime perjantaina, että uusi metsäyhtiö aloittaisi vuoden 2027 alkupuoliskolla. Aikataulua on jo pidetty pettymyksenä verkkaisuutensa takia, mutta metsärahastoja tahti tuskin haittaa. Niille jää aikaa reagoida tulevaan kilpailijaan.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.