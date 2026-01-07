Lehti: Paukkupakkaset lisäsivät polttopuiden kysyntää Joulukuun lauha sää hyydytti klapikauppaa, kun moni puulämmittäjä toivoi välttävänsä puutilauksen tai osti vain pieniä määriä.

Jaa Kuuntele

Puulämmittäjät suosivat koivua. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Puukauppa Sami Suojanen

Vuodenvaihteessa alkanut pakkasjakso on vilkastuttanut polttopuukauppaa.

Savon Sanomien haastattelemat puukauppiaat kertovat, että pakkasten myötä puulämmittäjät ovat aktivoituneet.

Esimerkiksi polttopuukauppias Sami Toivanen Maaningalta sai vuoden ensimmäisinä päivinä toistakymmentä tilausta.

”Joulukuu oli hiljainen, mutta nyt tilauksia taas tulee. Osa jää odottelemaan, jos polttopuukuormaa ei tarvitsisi ottaakaan. Viime talvi oli leuto, ja polttopuuta saattoi jäädä käyttämättä”, Toivanen kertoo Savon Sanomien jutussa.

Toivasen mukaan syksyn leuto sää vaikutti myyntiin. Kauppa kävi, mutta yksittäiset tilaukset olivat pieniä.

Kuopion Lamperilassa polttopuuta myyvällä Pasi Korhosella on samankaltaisia kokemuksia.

”Syys-, loka- ja marraskuu olivat aika vilkkaita myynniltään, mutta joulukuussa ei mennyt kuin kuorma viikkoon. Kun vuosi vaihtui, puhelin on soinut”, Korhonen toteaa Savon Sanomissa.

Puulämmittäjät suosivat koivua. Osaltaan sekapuun vähäistä kysyntää selittää koivun ja sekapuun pieneksi kutistunut hintaeroa.

Savon Sanomien haastattelemilla polttopuunmyyjillä irtokuutio koivua maksoi 80–85 euroa. Tyypillinen tilaus on kahdesta kolmeen kuutiota puuta.

Toivasen mukaan polttopuusta ei nyt saa kunnollista hintaa.

”Muutama vuosi sitten 50 euroa heittomotista oli hyvä hinta ja siitä jäi katettakin. Nyt pelkkä polttopuun valmistaminen maksaa sen. Puun raaka-ainehinta on noussut, ja polttoaine, koneet ja huollot maksavat enemmän kuin ennen”, Toivanen arvioi.

Suonenjokelainen polttopuukauppias Eetu Meri sanoo, että puu menee paremmin kaupaksi myyjän järjestäessä kuljetuksen. Hyvin harva lämmittäjä hakee puita myyjän luota.

Tässä linkki Savon Sanomien juttuun. Juttu on maksullinen.