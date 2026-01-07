Pihoissa vieraillut ilves tapettiin PieksämäelläLopetettavaksi määrätty ilves oli poliisin mukaan vieraillut viime kesästä alkaen toistuvasti taajamassa ja hoidetuilla piha-alueilla.
Toistuvasti pihoilla vieraillut ilves tapettiin Etelä-Savon Pieksämäellä. Asiasta kertoi keskiviikkona Itä-Suomen poliisi.
Ilves oli poliisin mukaan vieraillut viime kesästä alkaen toistuvasti taajamassa ja hoidetuilla piha-alueilla. Eläimen poikkeava käytös oli jatkunut pitkään, eikä se reagoinut ihmisiin tai karkottamisyrityksiin. Ilves vaikutti menettäneen ihmisarkuutensa.
Poliisin arvion mukaan eläin aiheutti vaaraa ihmisille, joten se päätettiin lopettaa. Eläin toimitetaan Ruokavirastoon tutkittavaksi.
Viime viikolla Keski-Suomen poliisi kertoi pihoilla liikkuneesta ilveksestä, joka tapettiin Keuruulla. Usein pihoilla liikkumisen taustalla on jokin ongelma eläimen luontaisen ravinnon saalistamisessa tai saatavuudessa.
