Lähes kaikilla kasveilla on sienijuuri. Sen merkitys on erityisen tärkeä pohjoisen viileässä ilmastossa ja happamassa maassa.

Metsän maanalainen selkäranka

Puiden yhteyttämästä hiilestä on varastoituneena sienirihmastoissa valtavan suuri prosentti, muistuttaa asiantuntija.
Metsä|Luonto
8.11.202519:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet