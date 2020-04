Metsä Groupin puutuotteet, sellut ja sahat pyörivät alkuvuoden tappiolla

Carolina Husu

Pääjohtaja Ilkka Hämälä muistuttaa, että poikkeustilanteessa selviämiseen metsäteollisuuden rahavirtojen merkitys kansantaloudelle on entistäkin tärkeämpi.

Metsä Groupin sellu- ja sahateollisuus sekä puutuoteteollisuus pyörivät alkuvuoden tappiolla. Yhtiö odottaa tekevänsä parempaa tulosta nyt kuluvalla vuoden toisen neljänneksellä.

”Metsä Group jäi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennakoidusti edellisen vuosineljänneksen tuloksesta. Tuloksentekokykyämme heikensivät kaikkia toimialojamme koskeneet pitkät lakot", selittää pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Yhtiön liiketulos putosi 61 miljoonaan euroon 183 miljoonasta eurosta. Liikevaihto laski 1,25 miljardiin euroon.

Hämälän mukaan pandemiaksi kehittynyt covid-19-taudin leviäminen ei vielä tammi-maaliskuussa vaikuttanut negatiivisesti tuotteiden kysyntään. Poikkeuksena oli Euroopan sahatavaramarkkina ja Metsä Woodin Britannian jalostusliiketoiminta.

Sellun kysyntä on kehittynyt alkuvuonna lievän myönteisesti. Painopapereiden kysyntä on vähentynyt, mutta sellua on vastaavasti käytetty pehmopapereihin. Erityisen voimakasta kasvu on ollut kuluttajatuotteissa ja käsihygieniaan käytettävissä pyyhkeissä.

Yhtiö odottaa, että pehmopapereiden kysynnän voimakas kasvu on vähitellen tasaantumassa.

Metsä Groupin sellutehtaat ovat olleet Suomen helmikuisten lakkojen jälkeen käynnissä täydellä kapasiteetilla.

Taive- ja lainerikartongin kysyntää pandemia on kasvattanut. Kartonkia on tarvittu etenkin elintarvikepakkauksiin.

Alkuvuoden lakkojen aiheuttaman tuotantovajeen takia puutuotteiden tilauskannat ovat kaikissa tuoteryhmissä viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammat. Pandemia voi kuitenkin heikentää tilannetta.

Kerto LVL -tuotteiden kysyntä on epävarmalla pohjalla rakentamisen aloitusten vähentyessä. Havuvanerissa päämarkkinoiden kysyntä jatkuu hyvänä, mutta koivuvanerissa kysyntänäkymät ovat heikommat.

Sahatavaran kysyntä pysynee ennallaan. Sen tarve on vähentynyt selvästi Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Kysyntä Kiinassa on vastaavasti parantunut alkuvuodesta.

Metsä Group jatkaa investointihankkeita suunnitelmien mukaisesti. Muutoksia aikatauluihin voi kuitenkin tulla, jos pandemia pitkittyy.

Tammi-maaliskuussa yhtiö teki investointipäätöksen Raumalle rakennettavasta uuden teknologiasukupolven sahasta. Husumin sellutehtaan investointi jatkuu ensimmäisen vaiheen rakennustöillä.

"Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaprosessissa saatiin ympäristövaikutusarvioinnin perusteltu lausunto, jonka perusteella tehtaan teknistä konseptia edelleen kehitetään ja ympäristölupahakemus päivitetään vastaamaan YVA-lausuntoa", Hämälä toteaa.

Hämälän mukaan Metsä Group on taseeltaan, liiketoimintojen rakenteeltaan ja organisaatioltaan vahvassa asemassa käymään läpi pandemian aloittaman vakavan maailmantalouden murroksen.

"Metsä Group jalostaa suomalaisesta puusta tuotteita, jotka tuovat Suomeen vientituloja vuosittain noin 4 miljardia euroa. Poikkeustilanteessa selviämiseen näiden vientiteollisuuden rahavirtojen merkitys kansantaloudelle on entistäkin tärkeämpi”, Hämälä muistuttaa.

Tällä hetkellä puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan.

Koronaviruksesta johtuva sahatavaran kysynnän lasku vähentää puunkorjuuta Itämeren alueella.