Reijo Salmela valittiin vuoden kalatalousalue-edustajaksi Tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Jaa Kuuntele

Vuoden kalatalousaelue-edustaja -tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa ja sen sai Reijo Salmela. Kuva: Suomen Vapaa-ajankalastajat

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suomen vapaa-ajankalastajat (SVK) on valinnut Reijo Salmelan Vaasan Urheilukalastajista vuoden kalatalousalue-edustajaksi 2025.

Valinnan perusteina ovat muun muassa Salmelan tekemät aloitteet vapaa-ajankalastuksen toimintaedellytysten parantamiseksi, toimenpiteet kalakantojen kehittämiseksi sekä hänen aktiivinen osallistumisensa kalatalousalueiden toimintaan ja tapahtumiin.

Tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Alun perin vaasalainen, viime vuodet Vimpelissä asunut Salmela tunnetaan perusteellisena ja sitoutuneena edustajana. Perustelujen mukaan Salmela hoitaa asiantuntevasti kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelusta, kalastuksen valvonnasta tai virheellisistä päätöksistä valittamisesta koskevat tehtävät.

”Olisi erittäin toivottavaa, että kalatalousalueissa asioita valmisteltaessa osallistettaisiin kaikki toimijat.” Reijo Salmela

Kalatalousalueiden toimintatapojen kehittämisessä Salmela korostaa avointa valmistelua ja kaikkien osapuolten kuulemista.

”Olisi erittäin toivottavaa, että kalatalousalueissa asioita valmisteltaessa osallistettaisiin kaikki toimijat. Näin asioita voitaisiin edistää huomattavasti sujuvammin ja kaikkien asiantuntemusta hyödyntäen”, Salmela toteaa.

Salmela osallistuu aktiivisesti myös käytännön kunnostustoimiin, kuten kalojen lisääntymismahdollisuuksien parantamiseen, kutupaikkojen kunnostamiseen sekä rantojen siivoamiseen ja esimerkiksi turojen upottamiseen Vaasan jokavuotisessa tapahtumassa.

Vapaa-ajankalastajien edustajana Salmela toimii Järviseudun ja Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueilla, ja hänellä on luottamustehtäviä myös muissa kalatalousalan organisaatioissa, SVK:n tiedotteessa kerrotaan.