Mikrobiuute metsästä parantaa vastustuskykyä – uusi innovaatio haastaa perinteisen metsäteollisuuden”Urbaanit ja ylihygieeniset ihmiset ovat kadottaneet yhteyden mikrobeihin, jotka ovat tärkeitä immuunijärjestelmälle.”
Metsistä löytyy mikrobeja, jotka lisäävät vastustuskykyä sairauksille. Niistä kehitetty mikrobiuute on tulossa kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön, kertoo Audiomedia.
Metsien hyödyllisiä mikrobeja voidaan lisätä erilaisiin kosmetiikka- ja lääketuotteisiin uutteina. Puupohjaisten uutteiden avaamat mahdollisuudet haastavat perinteisen metsäteollisuuden tavan toimia.
”Kun arvo ei enää synny tonneista ja kuutioista, metsä voi päätyä kirjaimellisesti ihmisten iholle”, Uute Scientificin toimitusjohtaja Kari Sinivuori toteaa Audiomedialle.
Mikrobiuutteissa yhdistyvät ympäristöekologia, metsäteollisuus ja lääketiede. Niissä metsän arvo voi tiivistyä hyvin pieniin määriin erittäin pitkälle jalostettua raaka-ainetta. Samalla tuotteiden hinta moninkertaistuu metsäteollisuuden perinteisiin tuotteisiin verrattuna.
Sinivuoren mukaan metsästä peräisin olevat mikrobit voivat lievittää immuunivälitteisiä sairauksia. Mikrobiuutteen sovellukset ulottuvat kosmetiikkateollisuudesta ihon ja hiusten hoitoon, mutta ne sopivat myös tekstiileihin ja leluihin.
Myös syötävät ja juotavat tuotteet ja lääkkeet ovat kehitteillä.
Sinivuoren mukaan puupohjaisen mikrobiuutteen tarpeen taustalla on urbaani ja ylihygieeninen elämäntapa. Ihmiset ovat sen myötä kadottaneet kosketuksen mikrobeihin, jotka ovat tärkeitä immuunijärjestelmän toiminnalle.
Puupohjainen uute tuo metsän mikrobiston osaksi arkea. Sen vaikutuksia on testattu esimerkiksi atooppisen ihottuman ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä.
” Lopullinen tuomari on maksava asiakas, ei laboratorio tai tieteellinen julkaisu.”
Mikrobiuutteen tarve tuotteita kohti on pieni, vain puoli grammaa. Se riittää tuotteen merkittävään hinnan nostamiseen. Se tekee uutteesta taloudellisesti houkuttelevan.
”Ensimmäiset asiakkaat ovat pystyneet nostamaan tuotteidensa hintaa yli 30 prosenttia lisättyään puupohjaisen uutteen olemassa oleviin tuotteisiinsa”, kertoo Sinivuori.
Yksi kanto kaskessa on uusiin tuotteisiin kohdistuvat sääntely. Etenkin lääketuotteiden osalta polku on raskas ja kallis.
Lopulta tuotteen menestys on kuluttajista kiinni. Siinä tärkeäksi muodostuvat tuotteen väri, koostumus, hinta ja mielikuvat.
”Kuluttajamarkkinoilla on opittava hyväksymään, että lopullinen tuomari on maksava asiakas, ei laboratorio tai tieteellinen julkaisu”, toteaa Sinisalo.
Metsäpohjaisen mikrobiuutteen kehittäjä Uute Scientific palkittiin vuosi sitten LUT-yliopiston sekä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön Metsä360 tunnustuspalkinnolla. Se on edesauttanut uuden rahoituskierroksen onnistumista ja kumppanuuksien löytämistä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat