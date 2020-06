Muhoksella roihuava 250 hehtaarin metsäpalo on saatu rajattua – sammutustyöt jatkuvat pitkään

Raisa Kyllikki Karjalainen

Muhoksen metsäpalo levisi nopeasti. Kuvituskuva.

Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella syttynyt metsäpalo on saatu rajattua ja palon eteneminen on pysäytetty, palopäällikkö Petri Hintikka kertoi aikaisin aamulla STT:lle.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta maanantai-iltapäivänä, ja palo ehti lopulta levitä 250 hehtaarin laajuiselle alueelle. Maanantai-iltana Hintikka kertoi STT:lle, että palo ei levinnyt enää holtittomasti.

Sammutustyöt jatkuvat palopäällikön mukaan ainakin tiistain ajan. Sammutustöiden kestoa on kuitenkin vaikea arvioida, ja ne saattavat jatkua pidempäänkin.

Maanantai-iltana pelastuslaitokselta arvioitiin, että sankka savu saattaa häiritä Muhoksen taajamassa asuvia, mutta vaarallista savua palosta ei ollut syntynyt.

Paloalueen lähellä ei ole asutusta. Lähimmät talot ovat noin kilometrin päässä, ja Muhoksen taajamaan on muutamia kilometrejä matkaa, Hintikka kertoi maanantaina.

Liekit levisivät nopeasti tuulen lietsomana latvapaloksi asti, mikä myös vaikeutti palon rajaamista, Hintikka kertoo. Hän kuvailee, että palon etenemisnopeus oli alkuvaiheessa niin raju, että sammuttajat eivät voineet mennä aivan palorintaman eteen.

Hintikka on kertonut alueen olevan kuivaa. Hänen mukaansa maastosta osa on hiekkakangasta ja osa turvetta.

Alue on palokunnalle myös haastava, sillä se on tietöntä metsäaluetta peltojen keskellä. Haasteena on ollut myös se, ettei alueella ole ollut sammutusvettä käytössä. Vesi on täytynyt kuljettaa paikalle, mikä on hidastanut sammutusta.

Hintikan mukaan paloa oli maanantain aikana sammuttumassa 20 pelastuslaitoksen yksikköä ja noin 50 palomiestä. Lisäksi Rajavartiolaitoksen sekä Puolustusvoimien helikopterit ovat olleet sammutuksessa apuna. Apuvoimiksi pyydettiin myös lähialueen pelastuslaitoksia.