Teollisuuden sähkövero alas ja dieselpolttoaine nykyistä edullisemmaksi – Keitele Groupin Ilkka Kylävainio toivoo, että hallitus lunastaisi lupauksensa

Sahatavarasta saatava hinta on niin huono, että Ilkka Kylävainio puhuu hintakriisistä. ”Hinnat ovat nyt alempana kuin finanssikriisin jälkeen vuonna 2009.”

Johannes Tervo

Ilmastonmuutoksessa puu on tärkeässä osassa. ”Sahatavara ja puujalosteet ovat pitkän hiilikierron tuotteita eli hiili sitoutuu niihin jopa sadaksi vuodeksi. Yksi sahatavarakuutio sitoo noin 0,9 tonnia hiiltä”, Ilkka Kylävainio kertoo.

Suomalaisten sahojen kansainvälinen kilpailukyky on huono, kertoo sahatavarayhtiö Keitele Groupin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio.

Hallituksella olisi keinoja parantaa sahojen tämänhetkistä tilannetta, hän sanoo. Kylävainio toivoo, että hallitus alkaisi lunastaa lupauksiaan.

”Nykyhallitus on luvannut, että sähkövero laskee eurooppalaiselle minimitasolle. Vielä ei ole päätöksiä kuulunut. Esimerkiksi Saksassa teollisuuden sähköverot ovat matalammat kuin Suomessa.”

Dieselpolttoaineen hinta on Suomessa korkea, Kylävainio sanoo. Asiasta on kirjelmöity hallitukselle.

”Teollisuuden esitys budjettiriihelle on, että ammattiliikenteelle tulisi alempi dieselpolttoaineen hinta. Toiveena on pienempi valmistevero, jolloin polttoaineen hinta halpenisi.”

Halvempi sähkö ja diesel parantaisivat osaltaan suomalaisten sahojen kilpailukykyä. Kylävainio vertailee Suomea ja kovia kilpailijamaitamme Ruotsia ja Saksaa.

”Suomalaisilla sahoilla on huomattavasti korkeammat rahtikulut. Saksa on keskellä Euroopan markkinoita, ja Ruotsinkin sijainti on meitä paljon parempi.”

Johannes Tervo

”Suomen vuotuiseen sahatavaratuotantoon sitoutuu noin kymmenen miljoonaa tonnia hiiltä. Se on lähes saman verran kuin Suomen liikennesektorin vuotuiset päästöt."

Koronakeväästä sahat selvisivät loppujen lopuksi hyvin. Esimerkiksi Keitele Groupin tuotanto toimi keskeytyksettä, ja tuotteet saatiin vientimarkkinoille normaalitahtiin.

Tee se itse -rakentajat ovat ahkeroineet Suomessa. Terasseja ja pergoloita on väsätty myös muualla Euroopassa.

”Olemme kaksinkertaistaneet määrämittaisten, höylättyjen terassilautojen myyntimme esimerkiksi Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa."

Johannes Tervo

Vakaa tuotanto on tärkeää sekä sahoille että kemialliselle metsäteollisuudelle.

Puukauppa jatkuu aivan normaalisti koronasta huolimatta, Kylävainio muistuttaa.

"Harras toiveemme on, että metsiä hoidetaan ja hakataan myös pandemian aikana.”

Vakaa tuotanto on tärkeää sahojen lisäksi kemialliselle metsäteollisuudelle: jos sahatavaran määrä vähenee, silloin vähenee myös kemiallisen puunjalostuksen raaka-ainevirta.

Johannes Tervo

Eemil Latvala työskentelee sahurin sijaisena Keitele Groupin sahalla Alajärvellä.

Kylävainio kuvaa tämän vuoden viimeisen neljänneksen näkymiä epävarmoiksi.

”Vuoden neljäs kvartaali samoin kuin ensi vuoden ensimmäinen voivat olla aika hiljaisia. Saattaa olla, että isoja rakennuskohteita ei nyt aloiteta, mikäli entiset eivät ole käyneet kaupaksi.”

Näkymät kirkastuvat, kun katse suunnataan lähikvartaaleja kauemmas.

”Puulla on loistava tulevaisuus. Uskon vahvasti, että uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö kasvaa.”

Kylävainio iloitsee esimerkiksi puurakentamisen hienosta kehityksestä.

”Puu on löydetty materiaaliksi kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, kerrostaloihin… Luetteloa voisi jatkaa pitkään.”

Johannes Tervo

