Halpuuttaja sujahti metsään – S-ryhmän ex-pääjohtaja Taavi Heikkilä tuo nyt kaupan näkökulmaa Metsäliiton hallitukseen

Metsäliitto Osuuskunnan hallitukseen valittu Taavi Heikkilä on itsekin pienmetsänomistaja.

Sanne Katainen

SOK:n ex-pääjohtajan Taavi Heikkilän näkemykset kaupan murroksesta ja pakkausten käytöstä kiinnostavat Metsäliitto Osuuskuntaa.

Mitä yhteistä on SOK:lla ja Metsä Groupilla? Ainakin pakkaukset, pehmopaperituotteet ja verkkokaupan myllerrys kaupan rakenteisiin. SOK:n pääjohtajuudesta juuri luopuneelle Taavi Heikkilälle edellä mainitut ovat tulleet tutuksi tähän asti kaupan roolista käsin.

Jatkossa hän tuo näkemyksensä asioista metsäkonserniin, jolle sellu, verkkokaupan tarvitsema kartonki ja pehmopaperituotteet ovat toiminnan syömähampaita. Heikkilä aloitti vuoden alussa kolmevuotisen kauden Metsä Groupin taustalla olevan Metsäliitto Osuuskunnan hallituksessa.

Metsäteollisuutta Heikkilä on tähän asti seurannut sivusta, mutta hänellä on myönteinen kuva alasta.

”Metsäteollisuus on osannut aika hyvin sopeutua digimurrokseen. Yhtiöt ovat näyttäneet, että niillä on kyky muuttua. Varmasti uusia tuotteita pystytään kehittämään ja tekemään järkevästi. Suomessa on osaamista paljon, hyvä koulutustaso ja hyvinvoivia metsiä”, Heikkilä sanoo.

Hallitusvaikuttajaksi havittelevalle Heikkilälle kyseessä on ensimmäinen ison yhtiön hallituspaikka. Yhteydenoton jälkeen hän pohti, kuinka se osuu hänen osaamiseensa.

”Tämä mätsäsi aika kivasti oman taustani kanssa. Metsäliitto on osuustoiminnallinen yritys, suomalainen ja vastuullinen toimija. Tunnistin samat arvot, jotka ovat olleet itselleni tärkeitä. Lisäksi metsä alana on kiinnostava”, hän toteaa.

Heikkilä on itsekin metsänomistaja ja jo nuoruudessa törmännyt puunkasvatuksen ongelmiin. Hänen isänsä hankki 1970-luvulla Tikkakosken vierestä Kuikan kylältä tilan, jonka metsät oli pitkälti hakattu ja suopellot metsitettiin. Taimia istutettiin paikoin moneenkin kertaan, kun heinä ja hirvet kiusasivat kasvuun lähtöä.

Heikkilän osuus metsistä on 25 hehtaaria, ja aktiivinen yli 80-vuotias isä huhkii yhä mielellään isomman osuuden parissa. Taavi Heikkilä toivoo, että ehtisi jatkossa tehdä metsissä itsekin jotain.

”Ne ovat motivoivia töitä, kun voi nähdä, miten metsä kasvaa ja kehittyy. Uusien taimien istuttaminen on ihan mukavaa hommaa, jos aikaa vain löytyy.”

Heikkilä uskoo, että omakohtainen käsitys metsäasioissa palvelee myös uudessa tehtävässä. Alan sisällä ja ulkopuolella on keskusteltu paljon metsien hakkuista. Hakkuita tarvitaan jatkossakin, ja se on tärkeää monesta syystä.

”Ilman aitoa kysyntää metsiä tuskin hoidettaisiin ja istutettaisiin yhtä hyvin kuin nyt. Metsät ja hiilivarastot kasvavat, se ei ole ristiriidassa ilmastonmuutosta ajatellen.”

Kannattava metsätalous taas on tae sille, että puuta saadaan käyttöön jatkossakin, myös uusiin tuotteisiin.

Heikkilällä on taustaa kaupanalalla pääjohtajuuden lisäksi rahoitus- ja kehitystehtävistä sekä alueellisen osuuskaupan luotsaamisesta. ”Sieltä on kertynyt kokemusta strategioiden ja toiminnan kehittämisestä sekä muutosjohtamisesta. Missioiden ja strategioiden pohtiminen on samankaltaista työtä riippumatta siitä, mitkä niiden sisällöt ovat.”

Kaupan nokkapaikalta tulleelta Heikkilältä on toivottu näkemystä siihen, millaiseksi kauppa on kehittymässä. Metsäteollisuus kun tekee yhä enemmän kartonkia verkkokaupan tarpeisiin.

”Mikä on verkkokaupan tulevaisuuden merkitys? Mitkä ovat kaupan näkökulmasta hyviä pakkauksia”, Heikkilä luonnehtii työnsä näkökulmaa. Esimerkiksi pakkausten pitää olla tukevia, kaupassa helppo purkaa ja asiakkaalle helposti otettavia.

Metsä Groupissa ja S-ryhmässä Heikkilä näkee paljon samaa, vaikka ne toimivatkin eri aloilla. Kummankin taustalla on osuuskunta, ne toimivat ympäri Suomen ja vaikuttavat pienillä paikkakunnilla.

Kumpikin työllistää paljon ihmisiä ja vaikuttaa siihen, että Suomi pysyisi asuttuna pohjoista myöten. Lisäksi metsän jätti-investoinnit turvaavat kehitystä muuallakin kuin Etelä-Suomessa.

S-ryhmän keulassa Heikkilä tuli tutuksi kritiikkiäkin nostattaneesta ruuan halpuuttamiskampanjasta. Päivittäistavarakaupassa vuodet ovat hyvin samankaltaisia ja ison toimijan vaikutus maan sisällä suuri. Metsäteollisuudessa näkökulma on toinen; markkinat ovat ulkomailla ja kilpailu toisella tavalla kovaa.

”Metsäteollisuus on tietysti kovin syklinen ala. Välillä mennään kovaa ylöspäin, välillä alaspäin, riippuen maailmanmarkkinahinnoista ja yleensä markkinatekijöistä.”

Tikkakoskella nuorena asunut Heikkilä pelasi aikanaan aktiivisesti koripalloa. Loukkaantuminen muutti kuitenkin urheilun tavoitteet ja käänsi uran toisaalle.

Nykyisin polvet eivät kestä koripallon vääntöjä ja vapaa-aikaa hän viettää kalastaen. Sen sijaan, että virvelöimään lähdettäisiin perisuomalaiseen tapaan mökille, Heikkilän kalastusvedet ovat lähellä kotia Helsingin Kulosaaressa.

”Minulla on soutuvene. Heitän virvelin sinne perään ja soutelen. Aika usein kala nappaa, kun vedän lenkin vaikkapa Korkeasaaren ympäri. Siinä yhdistyvät samalla liikunta ja kalastus. Olen muuten ainut soutelija hienojen purje- ja moottoriveneiden seassa.”

Syntynyt vuonna 1962 Helsingissä, missä asuu nykyäänkin. Lapsena asunut Tikkakoskella. Omistaa metsää Tikkakosken vieressä, nykyisessä Jyväskylässä.Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsen (2021–2023), SOK:n pääjohtaja (2014–2020), sitä ennen Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja (2004–2013), SOK kehitysjohtaja (2000–2004), Intrade Partners oy:n toimitusjohtaja (1997–2000), SOK:lla vuodesta 1987. Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Vuorineuvos.Perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme lasta, joista nuorin asuu kotona. Perheessä myös kissa.Harrastaa kuntoliikuntaa, kalastusta ja soutuveneellä soutamista.