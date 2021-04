Metsähallitus kokeilee uusiutuvaa dieseliä puunkuljetuksessa – "Merkittävä päänavaus"

Metsähallitus

Metsähallituksen suurimmat päästölähteet metsänhoidossa liittyvät puunkorjuuseen ja kuljetuksiin.

Metsähallitus on aloittanut huhtikuun alussa kokeilun, jossa selvitetään uusiutuvan dieselin käyttöä puunkuljetuksessa.

Kokeilussa on tällä hetkellä mukana yksi 76-tonninen ajoneuvoyhdistelmä, joka kuljettaa puuta pääasiassa Oulun tehtaalle. Polttoaineena on Nesteen My Diesel, joka valmistetaan jätteistä ja tähteistä.

”Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien hoidossa Metsähallituksen suurimmat päästölähteet liittyvät puunkorjuuseen ja kuljetuksiin. Korjuussa on otettu käyttöön sähköavusteinen hybridiharvesteri, junakuljetusten osuutta on lisätty, ja nyt investoidaan maantiekuljetusten vähäpäästöisyyteen”, Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Polttoainekokeilussa on mukana Metsähallituksen yhteistyökumppani QTeam Systems, jonka toimitusjohtaja Pasi Korhonen kuvailee kokeilua merkittäväksi päänavaukseksi puunkuljetuksessa.

"Odotamme, että uusiutuvan dieselin käyttö kasvaa, kun tankkauspisteitä tulee lisää”, Korhonen sanoo.

Kuljetusyrittäjän kannalta kokeilu on helppo toteuttaa, sillä se ei vaadi kalustoon muutoksia, eikä tankkaamishetkellä tarvitse kuin muistaa valita oikea polttoaine.

Uusiutuva diesel on toistaiseksi kalliimpaa kuin fossiilinen diesel. Kääriäinen toivoo, että jatkossa hintaero tasoittuu.

”Luonnollisesti tästä ympäristöinvestoinnista tulee aluksi lisäkustannuksia. Meillä on kuljetuksissa mukana 170 autoa, joten etenemme asteittain sitä mukaa, kun saamme käytöstä kokemusta”, hän kertoo.

Kääriäisen mukaan aluksi seurataan kulutusmääriä, jotta voidaan tutkia muun muassa hiilidioksidipäästöjä.

Metsähallitus suunnittelee uusiutuvan dieselin ohella siirtymistä kaasukäyttöisiin autoihin.

Kaasu ei sovellu raskaimpiin eli enimmäispainoltaan 76 tonnin puutavara-autoihin, mutta Metsähallitus on käynnistänyt kaasulla liikkuvia, painoltaan pienempiä kuljetuksia koskevan kilpailutuksen.

”Tutkimme ja kokeilemme uusiutuvia vaihtoehtoja. Suurin jarru niiden käyttöönotolle on hitaasti kasvava tankkausverkosto”, Kääriäinen huomauttaa.

