Metsitystukien käsittely ruuhkautui niin pahasti, että suurin osa metsityksistä siirtyy ensi vuoteen – töitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä

Metsitystukea voidaan myöntää alueen ominaisuuksista ja metsitystavasta riippuen 1 900–2 900 euroa per hehtaari.

Joutoalueiden metsitykset viivästyvät ensi vuoteen hakemusruuhkan takia. Vain pieni osa hakijoista saa tukipäätöksen tämän kevään aikana.

Pullonkaulana hakemusten käsittelyssä on paikallisen ely-keskuksen lausunto. Lausuntojen teko on hidasta, koska ely-keskusten tulee varmistaa, että metsitys ei heikennä luonnon monimuotoisuutta eikä vaikeuta avoimen maaseutumaiseman säilyttämistä.

Lisäksi tarkastetaan alueen vesitalousasiat. Metsitettävä alue ei myöskään saa olla viljelykäytössä ja se on täytynyt poistaa viljelyrekisteristä.

Joutoalueiden metsitykseen on ollut mahdollista hakea tukea maaliskuun alusta. Tähän mennessä Metsäkeskus on vastaanottanut yli tuhat tukihakemusta, joista 700 on lähetetty eteenpäin ely-keskuksille.

Lausuntoja hallinnoi Pohjois-Karjalan ely-keskus. Keskuksesta arvioidaan, että lausuntoruuhka saadaan purettua loppuvuoden aikana. Hakemusten käsittelyyn on pyydetty lisäresursseja.

Metsitystukea on voinut hakea esimerkiksi entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen.

Metsitystöitä ei saa aloittaa, ennen kuin tukipäätös on tehty.

"Nyt on tärkeää säilyttää maltti ja odottaa rauhassa tukipäätöstä. Etukäteen tehdyt pienetkin ojanpientareiden raivaukset saattavat johtaa hakemuksen hylkäämiseen", sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.

