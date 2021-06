VR:n 35 uutta vaunua alkavat tuoda haketta Venäjältä Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaalle Lappeenrantaan

Juho Pajari / VR Group

VR Groupin venäläinen tytäryhtiö Finnlog laajentaa toimintaansa hakkeen kuljetukseen.

Idänliikenteen vaunuoperointipalveluihin erikoistunut Finnlog investoi 35 hakevaunuun, jotka kuljettavat haketta Venäjältä Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaalle Lappeenrantaan.

Tuontihake on pääosin peräisin Metsä Groupin omalta Svirin sahalta, joka sijaitsee Syväri-joen varrella Podporozhjessa Leningradin alueella.

”Finnlogin toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja sen tarjoamalle tuontiliikenteen palvelumallille on selvästi tarvetta suomalaisten teollisuusasiakkaidemme parissa. Hakevaunut laajentavat valikoimaamme ja vahvistavat näin hyvin kilpailukykyämme”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo tiedotteessa.

Finnlog toimii Suomen ja Venäjän välisessä tuontiliikenteessä. Vuonna 2019 perustetulla yhtiöllä on nyt yhteensä noin 350 vaunua, jotka ovat VR Transpointin avainasiakkaiden käytössä.

Esimerkiksi Metsä Group vuokraa Finnlogin vaunuja oman logistiikkansa tarpeisiin. Metsä Group voi huolehtia itse kuljetussuunnitelmista, mutta suunnitelmien toteuttamisesta vastaavat rautatiealan ammattilaiset.

”Finnlogin on tarkoitus laajentaa edelleen toimintaansa uusiin asiakkuuksiin ja tuoteryhmiin. Käymme parhaillamme keskusteluja aiheesta usean asiakkaamme kanssa. Venäjän tuontiliikenteelle on kysyntää, joten potentiaalia on myös paljon ja tähän panostamme”, Koskinen kertoo.