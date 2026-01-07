Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Fao: Ukrainan maatalous tarvitsee kipeästi apua
Tilaajalle | Puolustusvoimat ei kuoki suolla – se neuvoo, missä ennallistettu luonto pysäyttää vihollisen
Porilainen Suvi Korjonen sai 14 hehtaaria metsää lahjaksi vanhemmiltaan.

Mitä metsälleni tekisin?

Mitä tehdä, jos metsän omistaminen tuntuu vieraalta? Elämäntilanne määrittää yleensä ratkaisun, mutta liian hätäisiä päätöksiä ei kannata tehdä.
Tilaajalle
Metsä|Ihmissuhteet
7.1.202620:00
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet