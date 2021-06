Maitotölkit ja muovipinnoitteiset ruokakartongit rinnastetaan muovisiksi – metsäala pitää harmillisena: "Vaikutukset ovat mahdollisesti suuriakin"

Kari Lindholm

Biopohjaista muovia sisältävä kartonki rinnastetaan EU-direktiivissä muoviksi. Tämä hidastaa innovointia, Metsäteollisuus ry ja MTK sanovat.

EU:n muovidirektiivi tähtää muovin tuotannon ja kulutuksen laskuun. Direktiivi kieltää jatkossa tietyt muoviset kertakäyttötuotteet, joita voi valmistaa korvaavista materiaaleista. Niitä ovat esimerkiksi pillit, juomasekoittimet, kertakäyttöaterimet ja ilmapallojen tikut.

Myös puupohjaisille tuotteille tulee uusia vaatimuksia.

Kovaa poliittista vääntöä on käyty siitä, mitkä tuotteet lasketaan muovidirektiivin piiriin. EU-komission tuoreen ohjeistuksen mukaan muun muassa pinnoitetut ja laminoidut elintarvikepakkaukset, juomamukit ja maitotölkit luokitellaan muovituotteiksi.

Jäsenmaiden tulee ottaa lainsäädäntö käyttöön heinäkuun alussa.

Metsäteollisuuden mielestä muovin käsite on liian laaja. Ongelmia tulisi eteen erityisesti kartonkisia elintarvikeastioita ja kuppeja valmistaville yhtiöille, koska täysin muovittomia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Muovista valmistelun pinnoitteen avulla kartonkiastiasta saadaan vedenkestävä, mikä on tärkeää erityisesti elintarvikepakkauksissa, Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Aaron Vuola kertoo.

"Yrityksille ei jätetä aikaa innovoida kokonaan muovitonta ratkaisua. Parempi vaihtoehto olisi ollut rajata muovin määrää alussa vaikka kymmeneen prosenttiin, ja viiden vuoden jälkeen laskea osuutta viiteen prosenttiin. Se antaisi yrityksille selkeät askelmerkit vähentää muovia tuotteissaan."

"Vaikka pinnoitteen voi valmistaa biopohjaisesta muovista, myös se on niin ikään mukana direktiivin soveltamisalassa", Vuola selventää.

Metsäteollisuuteen vaikutukset tulevat epäsuorasti.

Direktiivin vaatimukset kohdistuvat ennen kaikkea kartonkia raaka-aineena käyttäviin pakkausvalmistajiin ja tuottajiin. "Muovidirektiivissä mukana on vain pieni osa yritystemme itse valmistamista tuotteista. Kartonki tulee joka tapauksessa metsäteollisuuden yrityksiltä, joten vaikutukset ovat mahdollisesti suuriakin", Vuola arvioi.

Metsäteollisuus ei katso hyvällä uusia merkintävaatimuksia.

Yksi ongelmista on direktiivistä tuleva mainehaitta. Heinäkuun alusta lähtien kartonkikuppeihin, jossa on vain vähän muovia, tulee laittaa merkintä sen sisältämästä muovista. "Kun uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja tuotteita laitetaan samalle viivalle muovin kanssa, kyseessä on iso periaatteellinen asia."

Jotain parannuksia on kuitenkin saatu lopulliseen ohjeistukseen mukaan.

"Edellisiin versioihin verrattuna parannuksia on saatu muun muassa viskoosin ja sellofaanin määritelmiin. Niitä ei lasketa muovituotteiksi. Tämä on olennainen muun muassa tekstiiliteollisuudelle."

Esitys jättää paljon tulkinnan varaa.

"Totta kai metsäteollisuus haluaa vähentää muovia ympäristössä. Mutta tämä menikin aika paljon pidemmälle kuin olimme ajatelleet. Kun riidellään siitä, onko sellu muovia vai ei, niin koko direktiivin pääajatus häviää", Vuola mainitsee.

MTK:ssa muovilainsäädäntöä seurannut asiantuntija Satu-Marja Tenhiälä pelkää, ettei esitys vähennä muovin käyttöä, vaan päinvastoin.

"Tässä kokonaiskuva hämärtyy, eikä se tue EU:n tavoitteita, joissa fossiilisista tuotteista halutaan päästä eroon. Kun kartonkimuki tai maitotölkki laitetaan kierrätykseen, se voidaan kierrättää seitsemän kertaa. Mutta kun se laitetaan muovikeräykseen, se menee suoraan jätteeseen."

Vaikka komissiolla ei ole omaa metsälainsäädäntöä, muovistrategia on Tenhiälän mukaan oiva esimerkki siitä, että metsäalaan puututaan monien aloitteiden kautta.

"Muovidirektiivillä komissio näyttää, miten metsien käyttöä rajataan. Komissiossa ei kannusteta, että yritykset alkaisivat tuottaa uusia malleja. Vaikka meillä olisi kestäviä innovaatioita, niin muovidirektiivi ampuu ne kaikki alas."

EU-komissiolta on tulossa sääntelyä vielä siihen, kuinka jäsenmaiden muovin vähentämistä valvontaan ja mitataan.

"Vasta myöhemmin selviää, mikä on lopullinen keino siihen, miten muovia aiotaan vähentää. Osassa jäsenmaissa muovin kulutusta lasketaan portaittain. Suomessa ympäristöministeriössä valmistellut toimet ovat perustumassa vapaaehtoisuuteen", Vuola valaisee.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee todistaa komissiolle, että muovituotteita vähennetään kappalemääräisesti. "Vaikean tästä tekee se, ettei Suomessa ole tähän liittyvää tuottajavastuuta eikä pohjadataa."