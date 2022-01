Metsäyrittäjä joutui opettelemaan viidakon lait lähtiessään puusavottaan Saksan tuholaismetsiin – "Jos saksalainen ei halua maksaa, se ei myöskään maksa"

Saksaan lähteneet suomalaisyrittäjät on kohdanneet maan, josta puuttuu metsäteollisuuden toimiva tuotantoketju. Se on antanut tilaa huijareille, joiden erottaminen luotettavista on toisinaan äärimmäisen vaikeaa.