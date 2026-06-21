Kova kisa puusta: Kesäleimikot kiinnostavat perinteikästä puunostajaa

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Alkuvuoden korkeat polttoainekustannukset näkyivät Haapajärven Ha-San alkuvuoden tuloksessa. Kelirikko ei sen sijaan hyvän talvikorjuun jäljiltä hetkauttanut.
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Metsä
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Metsäteollisuus
21.6.2026
05:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
Haapajärven Ha-Sa
puunkorjuu
puuteollisuus
energiakustannukset
investoinnit
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