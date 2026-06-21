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Haapajärven pääsahalta 1980-luvun lopulla käynnistynyt sahaustoiminta on laajentunut useiden tuotantolaitosten kokonaisuudeksi.

Kova kisa puusta: Kesäleimikot kiinnostavat perinteikästä puunostajaa

Alkuvuoden korkeat polttoainekustannukset näkyivät Haapajärven Ha-San alkuvuoden tuloksessa. Kelirikko ei sen sijaan hyvän talvikorjuun jäljiltä hetkauttanut.
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Metsä|Metsäteollisuus
21.6.202605:00
Henna Lääveri
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