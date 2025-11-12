Sisä-Suomen poliisi nappasi päihtyneen hirvenmetsästäjän Kinnulassa Poliisi arvioi myös metsästyksenjohtajan toimintaa tilanteessa. Metsästyksenjohtaja on vastuussa hirvijahdin turvallisuudesta.

Metsästyksenjohtaja vastaa metsästystapahtuman turvallisuudesta.

Eija Vallinheimo

Poliisi valvoi metsästystä viime sunnuntaina 9. marraskuuta Kinnulassa. Poliisi tavoitti miehen, joka oli tulossa autolla pois hirvimetsältä. Hän puhalsi seulonta-alkometriin tuloksen 0,76 mg/l. Luku vastaa noin kahden promillen humalatilaa.

Sisä-Suomen poliisi kertoo, että miestä epäillään nyt törkeästä rattijuopumuksesta sekä kahdesta metsästysrikkomuksesta. Poliisi määräsi hänet väliaikaiseen ajokieltoon, ja hänen ajokorttinsa on poliisin hallussa.

Päihtyneenä metsästäminen voi johtaa myös aselupien tai metsästyslupien menettämiseen.

”Epäilty henkilö oli osa hirvenmetsästysryhmää. Tältä osin poliisi arvioi myös metsästyksenjohtajan toimintaa tilanteessa. Jos metsästyksenjohtaja on laiminlyönyt joltain osin hänelle kuuluvia velvoitteita, voi asiassa olla syytä epäillä häntä metsästysrikkomuksesta”, kommentoi asian tutkinnanjohtaja rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari.

Metsästyksenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että metsästystapahtuma on kokonaisuudessaan turvallinen siihen osallistuville henkilöillä. Turvallinen metsästystapahtuma rakentuu hyvästä suunnitelmasta, jossa on huomioitu metsästystapahtuman riskit ja niiden torjumiseksi on varauduttu riittävillä turvallisuustoimenpiteillä.

Poliisi muistuttaa, että havaitessaan metsästystä vaarantavia tilanteita, metsästyksenjohtajan tehtävänä on kieltää tapahtumaan osallistuminen vaaraa aiheuttavalta henkilöltä tai keskeyttää metsästystapahtuma kokonaisuudessaan, jos sen turvallisuutta ei voida taata.

”On selvää, että päihteiden käyttö ei kuulu turvalliseen metsästystapahtumaan.”

Poliisi toteaa, että on selvää, että päihteiden käyttö ei kuulu turvalliseen metsästystapahtumaan. Jokainen metsästäjä vastaa ensisijaisesti itse, että on kykeneväinen osallistumaan ryhmässä tapahtuvaan metsästykseen, mutta myös metsästyksenjohtajan on tarvittaessa tähän puututtava. Esimerkiksi edellisen illan alkoholin käyttäminen vaikuttaa seuraavan päivän metsästyskuntoon.

Metsästäjäliitto: Jos ei ole ajokuntoinen, ei ole myöskään metsästyskuntoinen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsästäjäliiton hirvenmetsästysohjeessa todetaan, että metsästäminen alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty, ja jos ei ole ajokuntoinen, ei ole myöskään metsästyskuntoinen.

”Nyt aktiiviseen hirvenmetsästysaikaan ryhmässä tapahtuvaan metsästyksen turvallisuuteen on syytä kiinnittää korostetusti huomiota. Päihtyneenä metsästäminen vaarantaa merkittävästi metsästystapahtuman turvallisuutta. Jos sinulla on vielä alkoholia veressä edellisen illan jäljiltä, ei metsästämään ole asiaa”, komisario Teemu Karhunen muistuttaa tiedotteessa.