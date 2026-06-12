Merja on osallistunut Venlojen viestiin kuudella vuosikymmenellä – katso nostalgiset kuvat vuosien varrelta

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Koti
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Hyvinvointi
12.6.2026
18:07
Mari Ikonen
Artikkelin aiheet
Merja Myllys
suunnistus
Venlojen viesti
Jukolan viesti
Lounais-Hämeen Rasti
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