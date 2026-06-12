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Juuri nyt | Metsä Group jakaa 300 000 euroa luontohankkeisiin
Tilaajalle | S-pankin rahastoon ostettiin 800 hehtaaria peltoa – näin niille tehdään nyt, kun rahasto suljettiin
Lounais-Hämeen Rastin Venla-joukkueiden aloittajat Mikkelissä 2025. Vas. Siiri Julkunen (1-joukkue), Susanna Rokka (3-joukkue), Merja Myllys (4-joukkue) ja Anu Maltari (2-joukkue).

Merja on osallistunut Venlojen viestiin kuudella vuosikymmenellä – katso nostalgiset kuvat vuosien varrelta

Merja Myllys suunnisti jo ensimmäisessä Venlojen viestissä ja jälleen kerran huomenna Kotkassa.
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Koti|Hyvinvointi
12.6.202618:07
Mari Ikonen
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