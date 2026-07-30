Svensk Jakt: Uumajaan rakennetut uudet ampumaradat eivät voi avautua suunnitellusti − syynä porotalous Ruotsin Uumajaan rakennetut uudenkarheat ampumaradat eivät ole saaneet käyttölupaa, sillä Uumajan kunta on evännyt radan ympäristöilmoituksen.

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Uumajan ampumaradalle ei päästä tänä kesänä harjoittelemaan tai kilpailemaan. Kuvituskuva. Kuva: Eetu Kokkonen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Uumajaan rakennettuja uusia ampumaratoja ei voida käyttää suunnitellusti. Uumajan metsästysseura kertoo sivuillaan, että ratojen toiminta on nyt keskeytetty. Asiasta kirjoittaa Svensk Jakt.

Seuran mukaan Uumajan kunnan ympäristötoimisto on hylännyt seuran jättämän ympäristölle vaarallisen toiminnan ilmoituksen. Alueella on nyt tehtävä ympäristövaikutusten arviointi ennen kuin toiminta voidaan käynnistää.

Taustalla on se, että porojen talvilaitumia alueella pitävä saamelaiskylä vastustaa ampumaratojen perustamista. Tämä siitä huolimatta, että ampumaradalla on hyvin vähän toimintaa aikana, jolloin saamelaiskylällä on oikeus pitää poroja alueella.

Tilanteen epävarmuus vaikuttaa metsästysseuran talouteen. Koska ratoja ei voida avata, ei radalla järjestetyistä kilpailuista ja muusta toiminnasta tule tuloja. Seura pelkää, että kustannusten kattaminen voi olla vaikeaa, jos viivästys pitkittyy.

Myös Suomessa ampumaradat törmäävät jatkuvasti vastaaviin ongelmiin ympäristölupien kanssa. Ympäristölupa vaaditaan kaikilta ulkona sijaitsevilta ampumaradoilta, joskin osalle radoista riittää ilmoitusmenettelyyn pohjautuva lupaprosessi.

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