Timber-Online: Ruotsin alkuvuoden havupuuvienti laski – määrä pienin sitten vuoden 2019Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin vienti supistui huomattavasti. Toimitukset joihinkin Keski- ja Itä-Euroopan maihin kuitenkin kasvoivat.
Ruotsin havupuutavaran vienti laski vuoden 2026 tammi- toukokuun aikana. Lasku on noin 8 prosenttia vuoteen 2025 verrattuna. Asiasta kertoo itävaltalaislehti Timber-Online.
Vientimäärä oli 5,5 miljoonaa kuutiota. Määrä on lehden mukaan pienin sitten vuoden 2019 vastaavan ajankohdan.
Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin vienti supistui huomattavasti, mutta toimitukset joihinkin Keski- ja Itä-Euroopan maihin kasvoivat.
Alkuvuoden havupuuvienti Yhdysvaltoihin laski noin 44 prosenttia viime vuoden määrästä ja oli kokonaisuudessaan se oli 326 000 kuutiota. Vienti Japaniin laski noin 23 prosenttia.
Iso-Britannia on Timber-Onlinen mukaan Ruotsin tärkein kauppakumppani, ja sen osuus Ruotsin kokonaisviennistä on 20 prosenttia. Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana toimitukset sinne laskivat noin 6 prosenttia ja olivat yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiota.
Saksaan Ruotsin havupuuvienti kasvoi noin 18 prosenttia ja oli 386 000 kuutiota. Tuntuvaa nousua oli myös viennissä Itävaltaan, jonne Ruotsi vei alkuvuodesta peräti 56 prosenttia enemmän havupuuta kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025.
Laskevaa trendiä on kuitenkin havaittavissa viennissä Tanskaan (-9,7 prosenttia) ja Norjaan (-8,4 prosenttia).
Euroopan muista maista positiivista kehitystä Ruotsilla havupuun viennissä näkyi Puolassa (+17 prosenttia) ja Ranskassa (+5,4 prosenttia)
Espanjan kohdalla lukemat rikkovat ennätyksiä, ja Ruotsin havupuuvienti maahan oli jopa 27 prosenttia viime vuotta parempi. Tämä 75 000 kuution vientimäärä on Timber-Onlinen mukaan korkein taso sitten vuoden 2011 vastaavan ajankohdan, jona vientimäärä oli 87 000 kuutiota.
Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan eli niin kutsutulle MENA-alueelle suuntautuvassa viennissä oli Timber-Onlinen mukaan havaittavissa selkeitä alueellisia eroja.
Alue on lehden mukaan perinteisesti ollut merkittävä markkina-alue skandinaaviselle havupuutavaralle.
Vientiä Egyptiin oli 423 000 kuutiota (-4 prosenttia). Sekä Marokkoon että Saudi-Arabiaan vietiin yli 30 prosenttia vähemmän havupuuta vuoteen 2025 verrattuna.
Israeliin vienti väheni reilut 40 prosenttia eli kokonaismäärä viitenä ensimmäisenä kuukautena oli 19 000 kuutiota.
Vienti Algeriaan sen sijaan pysyi melko vakaana 172 000 kuution määrällä. Pudotusta vuoden 2025 vastaavana aikaan oli vain noin prosentin verran.
Ainoa nousija oli Libya, jonne Ruotsista vietiin havupuuta 50 000 kuutiota. Määrä on noin 6 prosenttia vuoden 2025 vastaavaa ajankohtaa enemmän.
Timber -Online: Sweden – Softwood lumber exports down by 8%
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