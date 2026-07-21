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Metsä
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Erä
21.7.2026
06:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
ampumaurheilukeskus
ympäristölupa
ampumarata
meluntorjunta
Joensuu
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