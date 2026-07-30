Luken asiantuntijat Helsingin Sanomissa: Euroopan metsäpalot johtuvat myös metsien kasvaneista puuvarastoista Metsäpalouutisoinnissa korostuu ilmastonmuutoksen vaikutus kuivuus- ja kuumuusjaksoihin, mutta metsänhoidon merkitys on jäänyt keskustelussa vähälle huomiolle.

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Mitä enemmän ja pitempään biomassaa on metsissä palokelpoisissa olosuhteissa kerrytetty, sitä voimakkaammiksi ja vaikeammin hallittaviksi palot voivat muodostua. Kuvituskuva. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Ympäristö Henna Lääveri

Euroopan metsäpalojen taustalla ovat ilmastonmuutoksen lisäksi metsien kasvaneet puuvarastot, sanovat Luonnonvarakeskus Luken tutkimusjohtaja Antti Asikainen, johtaja Jani Lehto ja pääjohtaja Johanna Buchert Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessa.

Heidän mukaansa Etelä- ja Keski-Euroopan sekä Kanadan metsäpaloista uutisoitaessa korostuvat ilmastonmuutoksen vaikutukset kuivuus- ja kuumuusjaksoihin. Metsien rakenteen ja metsänhoidon merkitys sen sijaan jää keskustelussa vähälle huomiolle.

”EU:n ilmastopolitiikassa huomio kohdistuu siihen, kuinka paljon hiiltä metsät sitovat. Yhtä tärkeää on kysyä, kuinka hyvin tuo hiili säilyy metsissä muuttuvassa ilmastossa”, kirjoittajat toteavat.

”Jos metsäpalot, kuivuus ja muut häiriöt uhkaavat metsien hiilivarastoa, korostuu entisestään se, miten kehitämme metsien rakennetta ja hyödynnämme puubiomassaa esimerkiksi rakentamisessa, pakkausmateriaalina ja energiana.”

Puuston harventaminen, metsärakenteen monipuolistaminen ja uudistushakkuut sekä tämän toiminnan rahoittaminen metsä- ja energiateollisuuden maksamilla kantorahatuloilla ja korjuukustannuksilla ovat kirjoittajien mukaan keskeisiä keinoja vaikuttaa kymmenien miljoonien metsähehtaarien palointensiteettiin.

Kirjoittajat muistuttavat metsäpalojen olevan osa metsien luontaista dynamiikkaa. Jos biomassaa on runsaasti, alkavat metsäpalojen, myrskyjen ja hyönteistuhojen kaltaiset luonnolliset häiriöt ennen pitkää purkaa metsien hiilivarastoa takaisin ilmakehään.

Vaikka fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi muuttuvaa ilmastoa ei saataisi käännettyä entiselle tolalle vuosikymmeniin, metsien rakenteeseen ja puuston määrään voi kirjoittajien mukaan vielä vaikuttaa.

Tämä edellyttäisi puuta käyttävää teollisuutta, joka mahdollistaa hakkuissa poistettavan puun hyödyntämisen.

”Esimerkiksi osassa Yhdysvaltojen valtionmetsiä paloja hillitsevistä hakkuista on jouduttu luopumaan määrärahaleikkausten vuoksi. Vaikka rahaa olisi ollut käytettävissä, haasteena olisi ollut löytää käyttöä miljoonille kuutiometreille korjattua puuta”, kirjoittavat toteavat.

Mitä enemmän ja pitempään biomassaa on metsissä palokelpoisissa olosuhteissa kerrytetty, sitä voimakkaammiksi ja vaikeammin hallittaviksi palot voivat kirjoittajien mukaan muodostua.

Helsingin Sanomat: Vieraskynä – Euroopan metsäpalot johtuvat myös metsien kasvaneista puuvarastoista

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